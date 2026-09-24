Hans Kraay junior heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1). De analist van ESPN pleit zelfs voor een lange schorsing voor de Spanjaard.

Hernández keurde in de eerste helft een doelpunt van Virgil van Dijk af vanwege een vermeende overtreding van Brian Brobbey op doelman Marc ter Stegen. Volgens de arbiter werd Ter Stegen gehinderd bij het uitkomen. In de tweede helft floot de scheidsrechter bij een klutssituatie voor het Duitse doel, vlak voordat Mexx Meerdink scoorde. Er zou sprake zijn geweest van een overtreding van een Oranje-speler.

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“Die scheidsrechter moet echt een wedstrijd of tien geschorst worden. Of hij moet naar Divisie D worden gedegradeerd. Wat een schande”, foetert Kraay bij ESPN. “Wat een schandalige scheidsrechter hebben wij gehad, zeg.”

Kraay vindt het afkeuren van de treffer van Van Dijk ‘schandalig’. “De corner van Reijnders was uitstekend genomen. Daarna schampt Van Dijk de bal goed en bewust. Het is geen overtreding van Brobbey. Er gebeurt helemaal niks. Ter Stegen, die een uitstekende lijnkeeper is, zag eruit als een oud wijf. Hij kwam uit als een oud wijf. Tante Truus springt het zwembad in.

Ook Meerdink maakte volgens de analist een geldig doelpunt. “De scheidsrechter fluit te vroeg. Dat doelpunt had nooit afgekeurd mogen worden. Er gebeurt helemaal niks! Vier Duitse spelers liggen op elkaar. Maar die engerd heeft alweer gefloten. Een engerd is het.”