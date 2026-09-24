heeft bondscoach Xavi Hernández met een nieuw spitsenprobleem opgezadeld. De aanvaller viel tegen Duitsland uit met een spierblessure, waardoor Xavi mogelijk een vervanger oproept. , en behoren tot de opties.

Brobbey voelde het al misgaan toen hij in de eerste meters aanzette om de bal te veroveren. De 24-jarige spits moest vervolgens geblesseerd naar de kant. Het lijkt om een hamstringblessure te gaan. Mexx Meerdink, eerder opgeroepen als vervanger, kon daardoor zijn debuut voor het Nederlands elftal maken.

Weghorst, Dallinga en Flemming in beeld

Artikel gaat verder onder video

Voor Xavi komt het wegvallen van Brobbey bijzonder ongelegen. Donyell Malen en Justin Kluivert hadden zich eerder al geblesseerd afgemeld, waarna Meerdink en Guus Til aan de selectie werden toegevoegd.

De bondscoach passeerde deze interlandperiode Memphis Depay en Weghorst, die tijdens het WK nog wel tot de selectie behoorden. Depay is afgereisd naar Nederland voor de herdenking van Bartina Koeman, dus hij zou in ieder geval niet halsoverkop uit Brazilië over hoeven te vliegen.

Weghorst liet afgelopen zondag na de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (3-2) weten dat hij tijdens de interlandperiode met zijn gezin vakantie zou vieren op een Grieks eiland.

Naast Depay en Weghorst zouden ook Dallinga van FC Köln en Flemming van Ipswich Town opties kunnen zijn.

Bij Jong Oranje beschikt Michael Reiziger momenteel over Thom van Bergen, Devin Haen en Lequincio Zeefuik. Oranje heeft na het duel met Duitsland nog drie wedstrijden voor de boeg: twee ontmoetingen met Servië en tussendoor het duel met Griekenland in Thessaloniki.

Xavi mag nieuwe speler oproepen

Niets weerhoudt Xavi ervan om een nieuwe speler bij Oranje halen. Volgens de UEFA-reglementen wordt in de competitiefase van de Nations League namelijk voor iedere wedstrijd afzonderlijk een lijst van 23 spelers ingediend. Die selectie moet uiterlijk om 23.59 uur op de dag vóór de betreffende interland bij de UEFA binnen zijn. Dat betekent dat de bondscoach, ook nadat er al een wedstrijd in deze interlandperiode is gespeeld, zijn wedstrijdselectie voor het volgende duel nog kan aanpassen en dus een vervanger voor Brobbey kan oproepen.