Gakpo hekelt 'onsportieve' Duitsers na gelijkspel in Amsterdam

hekelt na het 1-1 gelijkspel tussen Nederland en Duitsland de spelers van de tegenstander. Terwijl Brian Brobbey in de eerste helft geblesseerd in de middencirkel lag, voetbalden de Duitsers 'gewoon' door, uitgerekend uit die aanval viel de 0-1 van .

Brobbey verstapte zich na een halfuur spelen zonder dat daar direct contact met een tegenstander aan vooraf ging. De spits bleef aangeslagen liggen en de spelers van Oranje wilden dat het spel werd stilgelegd, maar de Spaanse arbiter Alejandro Hernández Hernández wilde daar niets van weten en liet doorspelen, met uiteindelijk de goal van Nmecha tot gevolg.

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De treffer leidde tot grote boosheid bij de Oranje-spelers. Gakpo, die uiteindelijk in blessuretijd op fraaie wijze de 1-1 eindstand op het bord zette, wordt na afloop van het duel door de NOS gevraagd naar de soms verhitte situaties op het veld. "Ja, dat begon natuurlijk bij die goal van hun. Volgens ons is dat natuurlijk gewoon onsportief", aldus de Liverpool-aanvaller.

"Daar is geen regel voor, maar ik denk dat het normaal is dat als er iemand geblesseerd op de grond ligt en het spel gaat gewoon door, dat je gewoon stopt", vervolgt Gakpo zijn relaas. "Maar ja, zij besloten dat niet te doen. Dat is, wat ik zeg, niet sportief. Dus toen werd het wat heter."