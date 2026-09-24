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Xavi stuurt Gjivai Zechiël naar Jong Oranje: dit is er aan de hand

24 september 2026, 12:16
Gjivai Zechiël bij het Nederlands elftal
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Gjivai Zechiël komt vrijdag in actie bij Jong Oranje, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder van Feyenoord behoort tot de selectie van ‘het grote’ Oranje, maar moet nog even wachten op zijn debuut.

Zechiël werd vorige week voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, waar Xavi Hernández een plekje voor hem had ingeruimd in zijn 26-koppige selectie. Op de wedstrijddag kwam echter naar buiten dat de middenvelder van Feyenoord op de tribune moet plaatsnemen als Oranje het opneemt tegen Duitsland in de Nations League.

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Dat besluit heeft alles te maken met het belangrijke duel van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen, zo lijkt het. De teleurstellende ploeg van Michael Reiziger is bijna verplicht om dit duel te winnen om uitzicht te houden op plaatsing voor het EK Onder 21 van 2027. De kwaliteiten van Zechiël komen dus goed van pas.

Zechiël is weliswaar 22 jaar oud, maar mag nog meedoen tijdens de kwalificatiecyclus van Jong Oranje. De UEFA kijkt naar de leeftijd bij de start van de EK-kwalificatiereeks. 1 januari van het jaar geldt als harde peildatum.

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boyke
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6.254 Likes
boyke
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Met dank aan de overbekende uitspraak van Reiziger ik ben wel erg goed en heb de kennnis in huis als trainer. Hij persoonlijk heeft op zijn geweten dat Jong Oranje er zo voor staan , slecht dus, en nu moeten spelers van het nauonaal team de boel zien te komen redden. Zechiel is de dupe van het slechte beleid van Reizgiger en zeker ook van meester de Jong als baas van de trainers om hem aan te houden ondanks alle slechte prestaties. Mister Reiziger is toch o zo goed voor een pupillen elftal misschien met zijn hoogdunk.

flaco
95 Reacties
1.056 Dagen lid
434 Likes
flaco
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wel opmerkelijk dat van Bommel dan weer wel bij het grote Oranje blijft. Of zou Zechiel geen kans maken op speelminuten? Anders kan ik het niet uitleggen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.300 Reacties
1.264 Dagen lid
6.254 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met dank aan de overbekende uitspraak van Reiziger ik ben wel erg goed en heb de kennnis in huis als trainer. Hij persoonlijk heeft op zijn geweten dat Jong Oranje er zo voor staan , slecht dus, en nu moeten spelers van het nauonaal team de boel zien te komen redden. Zechiel is de dupe van het slechte beleid van Reizgiger en zeker ook van meester de Jong als baas van de trainers om hem aan te houden ondanks alle slechte prestaties. Mister Reiziger is toch o zo goed voor een pupillen elftal misschien met zijn hoogdunk.

flaco
95 Reacties
1.056 Dagen lid
434 Likes
flaco
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  • 0
    + 1
avatar

wel opmerkelijk dat van Bommel dan weer wel bij het grote Oranje blijft. Of zou Zechiel geen kans maken op speelminuten? Anders kan ik het niet uitleggen.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
7
5
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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