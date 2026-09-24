Xavi stuurt Gjivai Zechiël naar Jong Oranje: dit is er aan de hand

komt vrijdag in actie bij Jong Oranje, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder van Feyenoord behoort tot de selectie van ‘het grote’ Oranje, maar moet nog even wachten op zijn debuut.

Zechiël werd vorige week voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, waar Xavi Hernández een plekje voor hem had ingeruimd in zijn 26-koppige selectie. Op de wedstrijddag kwam echter naar buiten dat de middenvelder van Feyenoord op de tribune moet plaatsnemen als Oranje het opneemt tegen Duitsland in de Nations League.

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Dat besluit heeft alles te maken met het belangrijke duel van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen, zo lijkt het. De teleurstellende ploeg van Michael Reiziger is bijna verplicht om dit duel te winnen om uitzicht te houden op plaatsing voor het EK Onder 21 van 2027. De kwaliteiten van Zechiël komen dus goed van pas.

Zechiël is weliswaar 22 jaar oud, maar mag nog meedoen tijdens de kwalificatiecyclus van Jong Oranje. De UEFA kijkt naar de leeftijd bij de start van de EK-kwalificatiereeks. 1 januari van het jaar geldt als harde peildatum.