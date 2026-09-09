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Gjivai Zechiël komt met opvallend interview na oorwassing tegen Barcelona

9 september 2026, 21:42
Gjivai Zechiel tijdens Barcelona - Feyenoord
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Gjivai Zechiël straalt van oor tot oor na de 5-1-oorwassing van Feyenoord in en tegen Barcelona. De middenvelder kijkt opvallend positief terug op het optreden van de Rotterdammers, zo vertelt hij bij Ziggo Sport.

Feyenoord ging woensdag hard onderuit bij de start van de Champions League tegen FC Barcelona. De Spaanse topclub nam al snel afstand van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, maar zag de bezoekers wel degelijk enkele keren gevaarlijk uit de hoek komen. Hoewel Feyenoord uiteindelijk met 5-1 verloor, was het gevoel bij de Rotterdammers na afloop niet alleen maar negatief.

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Noa Vahle vindt het opvallend dat Zechiël lachend aan komt lopen voor het interview bij Ziggo Sport. “Ja, het is mooi om hier gespeeld te hebben. Je wil nooit verliezen, maar uiteindelijk – als je naar de kwaliteiten van hun kijkt – kun je hem wel accepteren”, begint de middenvelder van de Rotterdammers.

“Je probeert er gewoon een wedstrijd van te maken. Je weet dat ze enorm goed zijn, dat zijn vooral de kleine details waar ze enorm goed in zijn. Zodra je ze één meter ruimte geeft, wordt dat direct benut. Dat is het grote verschil met onze competitie”, gaat Zechiël verder.

Ondanks de 5-1-nederlaag overheerst bij de middenvelder een positief gevoel. “We bleven ons ding doen. We hebben laten zien dat we vast zijn aan de bal. Als wij zo spelen in de Eredivisie, gaan wij veel kansen creëren”, zegt hij.

Vahle vraagt zich vervolgens af of Zechiël ‘hier wel aan kan wennen’. “Ja, dit is gewoon leuk. Dankbaar dat ik hier mag spelen. We hebben nog zeven wedstrijden te gaan in de Champions League.”

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
204 Reacties
409 Dagen lid
331 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Prima reactie. Voetballend aardig voor de dag gekomen, maar met dit kwaliteitsverschil kan je niet veel anders verwachten.

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
5
4
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
1
4
3
2
Stuttgart
1
2
3
3
Man City
1
2
3
4
Villa
1
1
3
5
Betis
1
1
3
6
Dortmund
1
1
3
7
Real Madrid
1
1
3
8
AEK Athens
1
1
3
9
Arsenal
0
0
0
10
Atlético
0
0
0
11
FC Bayern
0
0
0
12
Bodø/Glimt
0
0
0
13
Como
0
0
0
14
Fenerbahçe
0
0
0
15
Galatasaray
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Liverpool
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
Napoli
0
0
0
20
PSV
0
0
0
21
Paris SG
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Roma
0
0
0
24
Sabah
0
0
0
25
Shakhtar D
0
0
0
26
Slavia
0
0
0
27
Slovan
0
0
0
28
Sporting
0
0
0
29
Villarreal
1
-1
0
30
Club Brugge
1
-1
0
31
Lille
1
-1
0
32
Inter
1
-1
0
33
LASK
1
-1
0
34
Viking
1
-2
0
35
Porto
1
-2
0
36
Feyenoord
1
-4
0

Complete Stand

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