Spaanse media sneren naar Feyenoord en komen met keihard oordeel

De ruime overwinning van FC Barcelona op Feyenoord maakt de tongen los in de Spaanse media. Waar de Rotterdammers in Nederland nog enkele complimenten kregen, is het journaille in Spanje kritischer.

Feyenoord kreeg bij de opening van het nieuwe seizoen, zoals verwacht, pak op de broek van de LaLiga-kampioen. Het werd 5-1 in Camp Nou, en dat was niet onverdiend. Toch speelden de Rotterdammers bij vlagen gedurfd en creëerden ze wat kansen. MARCA is echter hard voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

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“FC Barcelona gaf Feyenoord geen schijn van kans, veegde ze van de mat en veegde ze van het veld”, schrijft de sportkrant. “Ze toonden totale controle in elk aspect van het spel. Ze trokken hun briljante prestaties uit de nationale competitie, waar ze dankzij vier klinkende overwinningen aan de leiding staan, door naar de Europese competitie.”

MARCA noemt Feyenoord ‘een tegenstander van het tweede garnituur’ en maakt vervolgens een sneer. “Dat maakte het makkelijker. Feyenoord was geen partij voor FC Barcelona. Drie minuten had Barcelona nodig om de Nederlanders te vertellen dat totaalvoetbal is ontstaan in het land van de tulpen, maar dat niemand het speelt zoals Barça dat doet.”

Ook Mundo Deportivo schrijft over totale dominantie van de Catalanen in een fotoverslag: “Een geweldige middag voor de ploeg uit Barcelona, die met een verwoestende aanvallende kracht over de Nederlandse tegenstander heen walste.”

Complimenten voor Feyenoord

Diario AS zag Barcelona ‘spelen als een kind dat aan een nieuw schooljaar begint en indruk wil maken op de meester’. Óók deelt het medium complimenten uit aan de Rotterdammers: “Barça had de wedstrijd in handen, maar het team van Van Bronckhorst stond goed georganiseerd en raakte geen moment van slag. Het was geen elftal vol virtuozen, maar wel een herkenbare ploeg met opvallende spelers als Valente, Moussa en Targhaline, die bij vlagen, wanneer ze elkaar wisten te vinden, de indruk wekten dat het een degelijk team was”, aldus Diario AS.