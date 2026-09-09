Rafael van der Vaart heeft zijn mening over bijgesteld. Dat deed de oud-voetballer en analist dinsdagavond rondom het Champions League-duel van Club Brugge met Aston Villa (2-3).

Van der Vaart schoof dinsdagavond aan bij Ziggo Sport om de wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa te analyseren. De oud-international brak een lans voor Vanaken, over wie hij in het verleden weleens kritisch was geweest. “Ik zag Hans Vanaken een paar keer spelen en toen vond ik het eigenlijk helemaal niks.”

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“Ik vind het leuk dat naarmate de jaren vorderen, je kunt denken: ja, dat heb ik gewoon helemaal fout gezien”, vervolgt Van der Vaart over de 34-jarige middenvelder van Club Brugge. “Je ziet een beetje het houterige in zijn spel. Daar knapte ik een beetje op af. Maar er zit zoveel controle en voetbalgogme in elke wedstrijd die hij speelt.”

Van der Vaart licht vervolgens enkele beelden uit waarop te zien is hoe Vanaken, veertigvoudig international van België, met ballen tussen de linies een teamgenoot weet vrij te spelen. “En hij doet het tegen topploegen, want dit is tegen Barcelona. Dit heeft hij wel. Hij heeft inzicht. Omdat hij zo lang is en een beetje houterig oogt, vond ik het te weinig. Maar ik ben enorm fan van hem geworden.”

“Weet je wat ik ook leuk vind? Hij blijft altijd daar voetballen. Dat betekent ook dat hij een liefhebber is. Hij kan misschien ook naar een grotere club, maar daar speelt hij misschien minder. Hij blijft lekker bij Brugge”, aldus Van der Vaart. Vanaken staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij de Belgische topclub.