Mourinho baalt van CL-schema: 'Vast door een Italiaan gemaakt'

José Mourinho baalt van het speelschema in de Champions League. De trainer van Real Madrid moet in de eerste speelronde van het miljardenbal, waarin Internazionale vanavond op bezoek komt in het Santiago Bernabéu, puzzelen op het middenveld - aangezien daar liefst drie potentiële basisspelers ontbreken vanwege een schorsing.

De 63-jarige Mourinho keerde deze zomer na dertien jaar terug bij Real Madrid. Onder leiding van de Portugees begon De Koninklijke met drie opeenvolgende zeges aan de competitie, maar afgelopen vrijdag volgde op bezoek bij Real Betis de eerste nederlaag van het seizoen. Voormalig AZ-spits Troy Parrott zette de thuisploeg tien minuten voor tijd op 1-0, waarna Kylian Mbappé in blessuretijd faalde vanaf de penaltystip en zo naliet om Real in ieder geval nog een punt te bezorgen.

Artikel gaat verder onder video

Vanavond (dinsdag) om 21.00 uur begint het Champions League-avontuur voor Real, met een thuiswedstrijd tegen Inter. Voor Mourinho betekent dat een weerzien met de club waarmee hij de 'cup met de grote oren' in 2010 wist te winnen. The Special One heeft wel een aardige puzzel te leggen als het gaat om zijn opstelling, aangezien Eduardo Camavinga, Arda Güler én Bernardo Silva allen geschorst zijn voor het treffen met de Italianen. Camavinga en Güler waren vrijdag nog basisspeler, terwijl Silva na een uur spelen als vervanger van Camavinga binnen de lijnen werd gebracht. "Het wordt lastig", zegt Mourinho als Sky Sport Italia hem vraagt naar het middenveld. "Ik denk dat het speelschema is gemaakt door een Italiaan."

Real opent het miljardenbal inderdaad tegen - op papier - een van de sterkste tegenstanders die het in de competitiefase treft. De club had bijvoorbeeld ook kunnen starten met een wedstrijd tegen bijvoorbeeld AEK Athene, LASK Linz of Shakhtar Donetsk. Daarnaast neemt Real het ook op tegen AS Roma, RB Leipzig, PSV en Arsenal.