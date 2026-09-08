Live voetbal

Mourinho baalt van CL-schema: 'Vast door een Italiaan gemaakt'

8 september 2026, 09:21
Jose Mourinho
Foto: © Sky Sport Italia
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

José Mourinho baalt van het speelschema in de Champions League. De trainer van Real Madrid moet in de eerste speelronde van het miljardenbal, waarin Internazionale vanavond op bezoek komt in het Santiago Bernabéu, puzzelen op het middenveld - aangezien daar liefst drie potentiële basisspelers ontbreken vanwege een schorsing.

De 63-jarige Mourinho keerde deze zomer na dertien jaar terug bij Real Madrid. Onder leiding van de Portugees begon De Koninklijke met drie opeenvolgende zeges aan de competitie, maar afgelopen vrijdag volgde op bezoek bij Real Betis de eerste nederlaag van het seizoen. Voormalig AZ-spits Troy Parrott zette de thuisploeg tien minuten voor tijd op 1-0, waarna Kylian Mbappé in blessuretijd faalde vanaf de penaltystip en zo naliet om Real in ieder geval nog een punt te bezorgen.

Artikel gaat verder onder video

Vanavond (dinsdag) om 21.00 uur begint het Champions League-avontuur voor Real, met een thuiswedstrijd tegen Inter. Voor Mourinho betekent dat een weerzien met de club waarmee hij de 'cup met de grote oren' in 2010 wist te winnen. The Special One heeft wel een aardige puzzel te leggen als het gaat om zijn opstelling, aangezien Eduardo Camavinga, Arda Güler én Bernardo Silva allen geschorst zijn voor het treffen met de Italianen. Camavinga en Güler waren vrijdag nog basisspeler, terwijl Silva na een uur spelen als vervanger van Camavinga binnen de lijnen werd gebracht. "Het wordt lastig", zegt Mourinho als Sky Sport Italia hem vraagt naar het middenveld. "Ik denk dat het speelschema is gemaakt door een Italiaan."

Real opent het miljardenbal inderdaad tegen - op papier - een van de sterkste tegenstanders die het in de competitiefase treft. De club had bijvoorbeeld ook kunnen starten met een wedstrijd tegen bijvoorbeeld AEK Athene, LASK Linz of Shakhtar Donetsk. Daarnaast neemt Real het ook op tegen AS Roma, RB Leipzig, PSV en Arsenal.

➡️ Meer nieuws over Real Madrid

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC-directeur Wilco van Schaik

Wilco van Schaik uit forse kritiek op Bodø/Glimt: 'Het is ongekend!'

  • di 25 augustus, 11:15
  • 25 aug. 11:15
  • 11
Matéo Guendouzi viert zijn treffer bij Olympique Lyon - Fenerbahçe

Bizarre beelden: Guendouzi aangevallen na provoceren Lyon-supporters

  • do 27 augustus, 09:55
  • 27 aug. 09:55
  • 1
Champions League trofee

Nieuwe regel: twee topwedstrijden niet mogelijk bij Champions League-loting

  • do 27 augustus, 07:25
  • 27 aug. 07:25
  • 3
9 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Real Madrid - Inter

Real Madrid
21:00
Internazionale
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

José Mourinho

José Mourinho
Real Madrid
Team: Real Madrid
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
AEK Athens
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Villa
0
0
0
4
Atlético
0
0
0
5
Barcelona
0
0
0
6
FC Bayern
0
0
0
7
Bodø/Glimt
0
0
0
8
Dortmund
0
0
0
9
Club Brugge
0
0
0
10
Como
0
0
0
11
Fenerbahçe
0
0
0
12
Feyenoord
0
0
0
13
Galatasaray
0
0
0
14
Inter
0
0
0
15
LASK
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Lille
0
0
0
18
Liverpool
0
0
0
19
Man City
0
0
0
20
Man Utd
0
0
0
21
Napoli
0
0
0
22
PSV
0
0
0
23
Paris SG
0
0
0
24
Porto
0
0
0
25
Leipzig
0
0
0
26
Betis
0
0
0
27
Real Madrid
0
0
0
28
Roma
0
0
0
29
Sabah
0
0
0
30
Shakhtar D
0
0
0
31
Slavia
0
0
0
32
Slovan
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Stuttgart
0
0
0
35
Viking
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws