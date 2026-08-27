Nieuwe regel: twee topwedstrijden niet mogelijk bij Champions League-loting

De Champions League-loting van donderdag kent een opvallende beperking. Liverpool kan in de competitiefase niet voor het derde seizoen op rij Real Madrid ontvangen op Anfield, terwijl Arsenal om dezelfde reden niet opnieuw op bezoek kan bij Internazionale. Een nieuwe UEFA-regel moet voorkomen dat exact hetzelfde affiche drie jaar achter elkaar wordt gespeeld.

De 36 deelnemers aan de Champions League krijgen donderdagavond hun acht tegenstanders in de competitiefase toegewezen. Daarbij speelt iedere club tegen twee teams uit elk van de vier potten, maar de loting is niet volledig vrij.

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De UEFA heeft bepaald dat een ontmoeting tussen dezelfde twee clubs niet drie opeenvolgende seizoenen met dezelfde thuisploeg mag plaatsvinden. Daardoor staan vooraf al enkele specifieke scenario's vast die onmogelijk zijn.

Liverpool kan Real Madrid niet opnieuw op Anfield ontvangen

Liverpool speelde de afgelopen twee seizoenen in eigen huis tegen Real Madrid. Daarmee is een derde opeenvolgende ontmoeting op Anfield uitgesloten.

Dat betekent niet dat beide grootmachten elkaar helemaal niet kunnen treffen. Een onderlinge ontmoeting in het Santiago Bernabéu is wel mogelijk.

De laatste twee bezoeken van Real Madrid aan Anfield eindigden in een nederlaag. In het seizoen 2024/25 bezorgden Alexis Mac Allister en Cody Gakpo Liverpool een 2-0 overwinning. Een seizoen later maakte Mac Allister opnieuw het verschil. Hij kopte in de 61ste minuut een vrije trap van Dominik Szoboszlai binnen voor de 1-0.

Liverpool - Real Madrid is echter niet de enige combinatie waarop de bijzondere bepaling invloed heeft.

Ook Arsenal wordt geraakt door UEFA-regel

Arsenal kan in de competitiefase namelijk niet voor het derde jaar op rij afreizen naar Internazionale. De Londenaren speelden zowel in 2024/25 als in 2025/26 in San Siro tegen de Italiaanse club.

In november 2024 verloor Arsenal daar met 1-0. In januari van dit jaar volgde revanche: de ploeg won de uitwedstrijd bij Inter met 1-3. Een derde opeenvolgende Inter - Arsenal in Milaan is uitgesloten.

Ook hier geldt dat de clubs elkaar nog wel kunnen loten. In dat geval moet Arsenal de thuisploeg zijn en wordt de wedstrijd in Londen gespeeld.

Voor Arsenal beperkt dat de mogelijkheden bij de uitwedstrijd tegen een tegenstander uit Pot 1 verder. Manchester City en Liverpool kunnen vanwege de regel dat clubs uit hetzelfde land elkaar in deze fase niet treffen sowieso niet worden geloot. Inter valt als mogelijke uitwedstrijd eveneens af. Daardoor blijven Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid over als mogelijke uittegenstanders uit Pot 1.