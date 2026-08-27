zou in de laatste week van de zomerse transferperiode wellicht terug kunnen gaan keren bij PSV. Dat zegt clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International in een video-item van het weekblad.

De inmiddels 24-jarige Tillman speelde van 2023 tot 2025 voor PSV. In zijn eerste jaar deed hij dat als huurling van Bayern München, daarna werd hij definitief overgenomen. De Amerikaan kwam in totaal tot 73 wedstrijden namens de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 19 assists. In de zomer van 2025 leverde dat Tillman een fraaie terugkeer naar Duitsland op, waar Bayer Leverkusen liefst 35 miljoen euro voor hem overhad.

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Hoewel Tillman in zijn debuutjaar behoorlijk veel speelde bij Leverkusen, vertelde hij recent in een interview dat hij zich 'nooit echt thuis heeft gevoeld' bij de club. Dat had alles te maken met zijn wat moeizame band met trainer Kasper Hjulmand, die inmiddels is vertrokken en werd opgevolgd door de Spanjaard Carles Martínez. Ook de kritiek van supporters heeft de aanvallende middenvelder hard geraakt. "Soms zou ik een beetje meer begrip op prijs stellen, want achter elke speler schuilt een mens", liet Tillman optekenen in een interview met de Kölner Stadt-Anzeiger.

PSV zou in de slotweek van de transferperiode - die in Nederland op woensdag 2 september sluit - nog een extra middenvelder naar Eindhoven willen halen, zo vermoedt Timmer. Daarbij zijn onder meer de namen van Quinten Timber (Olympique Marseille) en Azzedine Ounahi (Girona) al genoemd in de verschillende media. De VI-journalist sluit echter niet uit dat ook Tillman concreet in beeld is. "Zijn naam is gevallen", zegt Timmer. "We hebben daar vandaag even contact over gehad. Het is een bekend verhaal, die jongen is naar Leverkusen gegaan en het is nog niet een succesverhaal geworden. Hij heeft even fel uitgehaald ook."

Timmer sluit uit dat PSV Tillman definitief terug gaat halen naar het Philips Stadion. "PSV onderhoudt áltijd warme contacten met spelers die weggegaan zijn. Dat doen ze elk jaar ook met Memphis Depay, nou, met deze jongen ook. Het is op dit moment niet aan de orde, wordt mij verteld, om de doodeenvoudige redenen dat PSV geen, wat zal het zijn, 30 miljoen voor hem gaat betalen."

Toch ziet de clubwatcher nog wel een scenario waarin de Amerikaan deze zomer terugkeert op het oude nest. "Als Leverkusen hem wil verkopen om zijn uitlatingen en hij komt niet weg, dan wil hij misschien toch verhuurd worden. Dan zal PSV hem met open armen ontvangen. Dat is nou écht zo'n speler die het verlies van Saibari op kan vangen en het verschil kan gaan maken. Dat soort spelers, daar zoek je wel naar als je ook ver wil komen in de Champions League", besluit Timmer.