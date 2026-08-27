Oranje-fans hebben genoeg gezien en vellen oordeel over Xavi Hernández

Het eerste uitgebreide interview van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal heeft veel losgemaakt onder de Oranje-fans. Onder de video van OnsOranje klinkt veel enthousiasme en vooral nieuwsgierigheid naar het voetbal dat de Spanjaard met Nederland wil gaan spelen.

“In Xavi we trust”, klinkt het bijvoorbeeld in de reacties. Een andere supporter schrijft zelfs een 'extreem goed gevoel' te hebben bij de nieuwe bondscoach. “Deze man gaat het team coachen met het hart en de juiste filosofie.” Ook de manier waarop Xavi over zijn nieuwe functie praat, valt in de smaak. “Deze gozer is nog meer vereerd om dit team te leiden dan welke Nederlander dan ook. Dat zegt wel wat”, reageert een fan.

Xavi: 'Oranje moet lef tonen'

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Dat enthousiasme wordt gevoed door de voetbalopvattingen die Xavi in zijn eerste interview uiteenzet. De voormalig middenvelder van FC Barcelona wil met Oranje aanvallend en dominant voor de dag komen. “Ik wil een ploeg zien die lef toont. Ik hou van aanvallend voetbal en wil dat we wedstrijden domineren door veel de bal te hebben”, vertelt hij.

Het zijn woorden waar veel supporters duidelijk op zaten te wachten. “Eindelijk! Nu kunnen we eindelijk weer genieten, waar voetbal natuurlijk om draait”, schrijft iemand. Een andere fan kijkt vooral uit naar de speelwijze: “Yes! Aanvallend voetbal! Ik heb er zin in.”

Xavi benadrukt bovendien dat hij zich sterk verbonden voelt met de Nederlandse voetbaltraditie. Hij noemt Rinus Michels en Johan Cruijff als belangrijke inspiratiebronnen en spreekt uitgebreid over Louis van Gaal en Frank Rijkaard. Over Cruijff zegt hij: “Hij heeft alles veranderd. Hij was een genie.” Van Gaal, die hem als jonge speler liet debuteren bij Barcelona, betekende eveneens veel voor hem. “Hij geloofde meer in mij dan ik op dat moment zelf deed.”

De combinatie van de Nederlandse voetbalschool en Xavi’s eigen achtergrond spreekt supporters aan. “Eerst hielp Nederland Spanje om te leren voetballen, en nu bewijst Spanje Nederland een wederdienst”, vat een fan het treffend samen. Een ander hoopt dat Xavi 'de filosofie van Johan Cruijff, gecombineerd met het Spaanse temperament en die enorme winnaarsmentaliteit' kan overbrengen op Oranje.

Ook zijn persoonlijkheid maakt indruk. “Wat een interview! Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en zal die op de spelers overbrengen”, luidt een van de reacties. “Wat een sympathieke gast”, schrijft een ander.

Xavi zelf heeft zijn belangrijkste doel alvast helder. “Ik wil dat alle achttien miljoen Nederlanders trots kunnen zijn op dit elftal. We gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.”