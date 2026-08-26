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Dit is de eerste Eredivisie-wedstrijd die bondscoach Xavi bezoekt

26 augustus 2026, 10:07
Xavi
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De nieuwe bondscoach Xavi Hernández zal volgend weekend zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie bezoeken. Dat weet het Algemeen Dagblad, dat daarnaast meldt dat de Spanjaard gewoon in Barcelona blijft wonen.

Volgens het Algemeen Dagblad vindt Xavi het geen probleem om in Barcelona te blijven wonen, aangezien veel internationals van het Nederlands elftal ook in het buitenland actief zijn. Wel zal de nieuwe bondscoach nadrukkelijk aanwezig moeten zijn in de Eredivisie, stelt journalist Maarten Wijffels: "Xavi moet óók nadrukkelijk investeren in de Eredivisie, voor hem nog onontgonnen terrein", schrijft Wijffels in het AD. "Je gezicht laten zien op de tribune bij AZ of bij Feyenoord, dat duidt op interesse en het kweekt goodwill."

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Xavi is dat in de eerste week van september ook van plan, zo heeft Wijffels begrepen. "Het idee is nu dat Xavi aftrapt met een bezoek aan Ajax - PSV op 5 september. Eerder op die dag is er ook NEC - Feyenoord. Zou nog een leuke stunt zijn: Xavi die beide duels bezoekt, omdat hij tussendoor per helikopter van Nijmegen naar Amsterdam vliegt", schrijft hij.

Een dag later, op 6 september, moet Xavi zijn eerste voorselectie bekendmaken. Die voorselectie wordt niet openbaar gemaakt, maar wel naar alle betrokken clubs gestuurd. Op 18 september volgt de definitieve selectie, die wel openbaar wordt gemaakt.

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