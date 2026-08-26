Johan Derksen ziet 'gevaarlijk' persoon bij het Nederlands elftal

Johan Derksen is totaal niet te spreken over het functioneren van Nigel de Jong bij de KNVB. De besnorde analist noemt de directeur topvoetbal zelfs 'gevaarlijk'. Bondscoach Xavi Hernández maakt daarentegen juist een goede indruk op Derksen.

"Ik vind het een sympathieke man", begint Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Ik vind dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven, want hij heeft een ontzettend goed cv. Over voetbal hoef je hem niks te vertellen, dat vind ik al prettig."

Artikel gaat verder onder video

Wat Derksen minder prettig vindt, is de rol van Clarence Seedorf (commissaris, red.) en Nigel de Jong binnen de KNVB. "De twee directieleden die eromheen zweven, die vind ik heel gevaarlijk", zegt Derksen over het tweetal.

René van der Gijp haakt vervolgens in en geeft aan dat ook hij zich stoort aan De Jong. "Hij schopt allemaal van die open deuren in. Allemaal jargon. Hij is constant aan het zoeken. Die rol past hem totaal niet. Je schetst een bepaald beeld van je bondscoach. Dan ga je naar Pep Guardiola, dan ga je naar Arne Slot en dan kom je bij Michael Reiziger uit. Dat is toch gek."