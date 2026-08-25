Sam van Royen heeft voor een spraakmakend interview gezorgd met . De verslaggever van Ziggo Sport ondervroeg de nieuwbakken bondscoach van het Nederlands elftal bij zijn presentatie dinsdag in het Spaans en wist met een prikkelende vraag zelfs voor een grote glimlach op het gezicht van de Catalaan te zorgen.

Xavi werd dinsdag in Zeist officieel door de KNVB gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De oud-middenvelder van Barcelona is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellend verlopen WK besloot zijn contract niet te verlengen.

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Xavi stond eerst het Nederlandse journaille te woord op een persconferentie en sprak daarna individueel met Van Royen. Hij liet zich onder meer uit over de rol van Virgil van Dijk en gaf aan op korte termijn te gaan praten met de 35-jarige verdediger en aanvoerder van Nederland. “Ik denk dat hij een belangrijke speler is. Hij is de aanvoerder. Ik ga met hem praten. Ik heb al contact. We moeten met veel spelers praten en dat gaan we doen”, vertelde de oefenmeester.

“We hebben veel leiders. Ik geloof niet in een leider. Ik geloof in het team, ik geloof in de groep. Dat breng ik ook over op mijn staf. Ik denk dat het teamwork is, dit is voetbal”, vervolgde hij. Xavi lichtte vervolgens Van Dijk, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong en Nathan Aké uit als leiders van Oranje. “Zij moeten belangrijk zijn voor het team.”

“Ga je Dumfries selecteren? Hij speelt nu bij Real Madrid”, vroeg Van Royen vervolgens aan Xavi. Met die vraag zorgde hij voor een grote glimlach op het gezicht van Xavi, die zelf clubicoon van Barcelona is. “Ja, maar dat maakt niet uit. Het is belangrijk dat hij bij een club als Real Madrid speelt. Voor ons is het ook belangrijk om voetballers bij grote clubs te hebben. Maar hij moet vooral belangrijk zijn voor het team.”