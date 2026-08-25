Xavi spreekt zich bij presentatie uit over spelers in Saudi-Arabië

Xavi Hernández heeft bij zijn presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal direct duidelijk gemaakt dat spelers uit de Saudi Pro League niet bij voorbaat hoeven te rekenen op een plek buiten Oranje. De Spanjaard kijkt naar prestaties en niet naar de competitie waarin een speler actief is. Daarmee kunnen onder anderen , en gewoon in beeld blijven.

Tijdens de persconferentie kreeg Xavi de vraag of hij spelers uit de Saudi Pro League zou selecteren voor het Nederlands elftal. Zijn antwoord was uitgesproken duidelijk. “Waarom niet? Heb je de competitie in Saudi-Arabië gevolgd? Het is een sterke competitie. Voor mij maakt het niet uit waar een speler speelt. We kijken naar de Saudi Pro League, de Eredivisie, de Premier League en andere competities. Uiteindelijk gaat het mij om de prestaties van de speler.”

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Daarmee kiest Xavi nadrukkelijk voor een andere benadering dan de vorige bondscoach, die bepaalde competities vooraf als minderwaardig bestempelde. Voor hem is de club of competitie van een international slechts één onderdeel van het verhaal. Dat kan gevolgen hebben voor verschillende Nederlandse internationals die inmiddels actief zijn in Saudi-Arabië. Die hoeven hun kansen bij Oranje volgens de nieuwe bondscoach in ieder geval niet op voorhand te vrezen vanwege hun keuze voor de Saudische competitie.

Xavi benadrukt bovendien dat ook andere factoren zoals leeftijd of reputatie voor hem niet doorslaggevend zijn. “Ik kijk niet naar namen of leeftijden. Als een speler goed presteert, verdient hij een kans bij het Nederlands elftal.” De uitspraak past bij de bredere voetbalvisie die Xavi tijdens zijn presentatie uiteenzet. De Spanjaard wil een selectie samenstellen op basis van spelers die passen bij zijn manier van voetballen én op het moment van selecteren daadwerkelijk goed presteren.

Daarmee lijkt Xavi direct een belangrijk principe voor zijn periode als bondscoach te hebben neergelegd: reputatie, leeftijd en competitie zijn geen garanties. Wie presteert, blijft in beeld voor Oranje.