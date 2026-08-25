Xavi heeft duidelijke mening over veelbesproken 5-3-2-systeem bij Oranje

Xavi Hernández heeft tijdens zijn officiële presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal direct duidelijk gemaakt welke voetbalvisie hij met Oranje voor ogen heeft. De Spanjaard ziet een systeem met vijf verdedigers niet als uitgangspunt en wil vooral vanuit aanvallende formaties wedstrijden domineren.

Tijdens zijn eerste persconferentie als bondscoach kreeg Xavi de vraag of hij bij Oranje ooit met vijf verdedigers zou spelen. De voormalig middenvelder van FC Barcelona hield zich daarbij niet op de vlakte. “Een systeem met vijf verdedigers past niet bij mijn uitgangspunt. Ik denk vooral aan 4-3-3, 4-3-2-1 en 3-4-3. Vanuit die formaties kunnen we volgens mij het beste het initiatief pakken en de wedstrijd controleren”, aldus Xavi.

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Daarmee lijkt de nieuwe bondscoach voorlopig vast te houden aan een herkenbare aanvallende voetbalvisie. Xavi wil niet dat Oranje zich aanpast aan de tegenstander, maar juist zelf bepaalt hoe een wedstrijd verloopt. “We willen wedstrijden domineren en zelf het initiatief nemen met de bal. Tegelijkertijd moet er veel passie en ambitie in het team zitten. We zijn hier om te voetballen, te genieten en uiteindelijk te winnen.”

Die manier van denken sluit volgens Xavi bovendien goed aan bij zijn beeld van het Nederlandse voetbal. “Ik heb veel connecties met Nederland. Voor mij voelt deze baan bijna alsof ik naar de universiteit van het voetbal ga. Ik heb als speler en als trainer veel geleerd en wil die ervaringen nu meenemen naar het Nederlands elftal.” Daarbij wil Xavi meer creëren dan alleen een elftal dat tactisch goed in elkaar zit. “Het belangrijkste is dat we een echte groep worden, bijna een familie. Iedereen moet voor elkaar willen werken. Vanuit die verbondenheid kunnen we vervolgens ook op het veld laten zien wat we willen bereiken.”

Xavi beseft tegelijkertijd dat hij als buitenlander aan het hoofd staat van het Nederlands elftal. Toch verwacht hij niet dat dit een probleem hoeft te zijn. “Ik weet dat ik een buitenlander ben, maar ik heb veel geleerd van het Nederlandse voetbal. Ik wil de spelers en de staf zo goed mogelijk helpen. Ik ben hier niet alleen om mijn eigen ideeën neer te zetten, maar ook om samen iets neer te zetten.” De nieuwe bondscoach voelt daarnaast de druk die bij de functie hoort. Die spanning ziet hij echter niet als een nadeel. “Natuurlijk voel ik de druk, maar ik vind dat juist prettig. Ik ben een winnaar. Dat heb ik als speler laten zien en ook als trainer. Ik ben hier klaar voor en heb er enorm veel zin in.”

Met zijn eerste woorden als bondscoach zet Xavi daarmee direct de toon. Oranje moet volgens de Spanjaard dominant, aanvallend en ambitieus voetballen. Een systeem met vijf verdedigers lijkt daarbij voorlopig geen optie, terwijl Xavi vooral wil dat Nederland vanuit balbezit en initiatief de wedstrijden naar zijn hand zet.