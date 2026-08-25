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Xavi geconfronteerd: 'Hoe voelt het om derde keuze te zijn?'

25 augustus 2026, 17:15
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Xavi Hernández is dinsdag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Tijdens zijn eerste persconferentie werd de Spanjaard direct geconfronteerd met het feit dat hij volgens de KNVB de derde keuze was.

Nigel de Jong maakte recent bekend dat Pep Guardiola de eerste keuze was van de KNVB. Toen de komst van de Manchester City-trainer niet haalbaar bleek, richtte de voetbalbond zich op Arne Slot. De Liverpool-trainer besloot na enkele gesprekken echter dat hij langer actief wilde blijven in het clubvoetbal. Vervolgens kwam de KNVB uit bij Xavi.

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De Spanjaard werd daar tijdens zijn presentatie dan ook rechtstreeks mee geconfronteerd. Hoe voelt het om derde keuze te zijn? "Het is een grote eer om hier te zijn. Als kind ken ik Oranje van het goede voetbal. Het maakt mij niet uit of ik de derde of tiende keuze ben. Het is een eer om hier te zijn. Punt. Het is geen slechte positie toch, achter Guardiola en Slot? Dan sta ik op zijn minst op het podium", zegt hij met een knipoog. "Het boeit me niet", reageerde Xavi.

De nieuwe bondscoach sprak vervolgens vol enthousiasme over zijn aanstelling. "Ik heb veel banden met dit land. Mijn gevoel is dat ik naar de universiteit van het voetbal ga. Ik heb hier veel geleerd, als speler en als coach. We hebben veel talent. Maar het belangrijkste is voor mij dat we een familie creëren om goed te presteren. Ik wil initiatief met de bal hebben. Ik wil een team met passie en ambitie zien. We zijn hier om plezier te hebben en te winnen. Ik geloof in dit project en in de spelers. Dankjewel."

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wim_72
21 Reacties
18 Dagen lid
7 Likes
wim_72
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Xavi stuurt onze ‘media’ gewoon weer ‘terug het bos in’ 😆. Wat is dit voor een vraag joh

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

wim_72
21 Reacties
18 Dagen lid
7 Likes
wim_72
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Xavi stuurt onze ‘media’ gewoon weer ‘terug het bos in’ 😆. Wat is dit voor een vraag joh

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