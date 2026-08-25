Nieuwe bondscoach Xavi spreekt zich uit over Kees Smit en sterkhouders bij Oranje

Xavi Hernández heeft dinsdag tijdens zijn officiële presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal direct laten weten dat AZ-talent nadrukkelijk in beeld is voor een selectie. De Spanjaard gaf in Zeist bovendien een uitgebreide update over zijn eerste contact met sterkhouders en .

Xavi kreeg tijdens zijn presentatie de of hij Kees Smit kent. De nieuwe bondscoach van Oranje liet daar weinig twijfel over bestaan. “Ik ken Kees Smit. We hebben hem de afgelopen twee dagen zelfs uitgebreid bekeken en geanalyseerd.” Daarmee lijkt Smit in ieder geval op de radar van de nieuwe bondscoach te staan. De AZ-middenvelder maakte de afgelopen periode indruk en wordt gezien als een van de grootste talenten van het Nederlandse voetbal.

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De Spanjaard benadrukte tijdens zijn eerste persconferentie namelijk dat hij alle beschikbare opties zorgvuldig bekijt. “We hebben nog drie weken om onze selectie te bepalen. Smit is zeker een van de jonge talenten die we daarbij in de gaten houden.” Xavi maakte daarnaast direct duidelijk dat leeftijd voor hem geen doorslaggevende factor is bij het samenstellen van zijn selectie. “Het maakt mij niet uit hoe een speler heet of hoe oud hij is. Als iemand goed presteert, verdient hij een plek bij Oranje.” Dat biedt perspectief voor Smit, maar ook voor andere jonge spelers die zich de komende maanden nadrukkelijk willen laten zien.

De nieuwe bondscoach kan daarbij putten uit zijn eigen ervaringen als jonge speler. Xavi brak als tiener door bij FC Barcelona en doe ervaring neemt hij mee in zijn huidige rol als bondscoach. “Ik kreeg zelf op jonge leeftijd het vertrouwen van Van Gaal. Daarom weet ik hoe belangrijk het kan zijn om jonge spelers die klaar zijn die kans ook te geven.” Voor Xavi is er dan ook geen reden om een talent automatisch buiten de selectie te houden vanwege zijn leeftijd. “Als een jonge speler klaar is voor dit niveau, zullen we niet bang zijn om hem die kans te geven.”

Naast Smit kwamen tijdens de persconferentie ook de gevestigde namen van Oranje ter sprake. Xavi liet weten dat hij voorafgaand aan zijn officiële presentatie al contact heeft gehad met twee belangrijke spelers. "Ik heb inmiddels met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk gesproken. Het contact met de spelers is voor mij belangrijk.” Vooral de toekomst van Van Dijk zal de komende periode nauwlettend worden gevolgd. De verdediger is al jarenlang een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal, maar Xavi wil nog geen definitieve uitspraken doen over zijn precieze rol onder de nieuwe bondscoach. "Over de precieze rol van Virgil wil ik nu nog niets zeggen. Ik heb met hem gesproken, maar ik wil hem eerst nog beter leren kennen.”

Daarmee houdt Xavi de kaarten voorlopig tegen de borst. De nieuwe bondscoach lijkt zowel ruimte te willen bieden aan de volgende generatie als rekening te houden met de gevestigde orde binnen Oranje. Voor Smit is de boodschap in ieder geval interessant. Xavi kent hem, zijn staf heeft hem de afgelopen dagen geanalyseerd en leeftijd vormt voor de Spanjaard geen belemmering. De AZ-middenvelder zal de komende weken dus met extra belangstelling kijken naar de eerste selectie van de nieuwe bondscoach.