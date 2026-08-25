Oud-AZ'er Ernest Poku verlaat Leverkusen na één seizoen en maakt opvallende stap

verruilt Bayer Leverkusen na één seizoen voor een avontuur bij Besiktas. Volgens Fabrizio Romano hebben de betrokken partijen een mondeling akkoord bereikt over de overstap van de voormalig aanvaller van AZ. De buitenspeler ontbrak dinsdagochtend al op het trainingsveld in Duitsland en heeft inmiddels afscheid genomen van de selectie.

De Turkse topclub neemt de veelbelovende aanvaller in eerste instantie op huurbasis over, waarvoor een bedrag van circa drie miljoen euro wordt overgemaakt. In de overeenkomst is tevens een koopoptie van twintig miljoen euro opgenomen, die onder bepaalde sportieve voorwaarden kan veranderen in een verplichte overname. Mocht de ploeg uit Istanbul de optie lichten, dan ligt er een contract voor vier seizoenen klaar voor de Nederlander. AZ profiteert in dat geval financieel mee dankzij een doorverkooppercentage dat vorig jaar bij zijn vertrek uit Alkmaar werd bedongen.

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De vleugelaanvaller reist woensdag naar Turkije om de medische keuring te ondergaan. Besiktas hoopt de nieuweling snel speelgerechtigd te krijgen voor de komende duels in de Süper Lig en de naderende return in de play-offs van de Europa League tegen Kauno Žalgiris. Met het aantrekken van de ex-AZ'er troeft de formatie uit Istanbul onder meer Fiorentina en diverse clubs uit de Premier League af, die ook concrete interesse toonden.

Voor de speler betekent de transfer een snelle aftocht uit de Bundesliga. Vorig jaar maakte het talent voor een bedrag van tien tot twaalf miljoen euro de overstap naar Leverkusen. Onder leiding van trainer Kasper Hjulmand kwam de aanvaller in zijn debuutseizoen tot 45 officiële optredens in alle competities, waarin vijf doelpunten en acht assists werden genoteerd. Ondanks deze inbreng bleek een vaste basisplaats lastig te veroveren, waardoor een tijdelijk vertrek nu de kans biedt om structureel meer vlieguren te maken.