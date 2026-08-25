Niet Cambuur, maar andere promovendus haalt Tonny Vilhena terug naar Eredivisie

Willem II staat op het punt om terug naar de Eredivisie te halen. De 31-jarige middenvelder is volgens het Brabants Dagblad hard op weg naar Tilburg en lijkt daarmee een transfer naar SC Cambuur af te wijzen. Vilhena staat momenteel nog onder contract bij het Griekse Panathinaikos, maar vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij de Brabantse promovendus.

Beide promovendi hengelden de afgelopen periode naar de diensten van de vijftienvoudig Oranje-international. Willem II lijkt de strijd om zijn handtekening nu definitief te winnen. De Tilburgers zijn na een moeizame seizoensstart, met ruime nederlagen tegen Go Ahead Eagles en NEC, naarstig op zoek naar extra ervaring op het middenveld. Waar Cambuur eerder deze maand nog in beeld was voor een samenwerking, heeft de ploeg van trainer John Stegeman momenteel de beste papieren.

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De naderende overstap is een uitweg voor de ongewenste situatie waarin de Nederlander zich in Griekenland bevindt. Bij Panathinaikos is de voormalig Feyenoorder op een dood spoor belandt en komt hij niet meer voor in de plannen van de technische staf. Hoewel zijn verbintenis nog doorloopt tot medio 2027, wil de clubleiding in Athene het contract het liefst ontbinden om salarisruimte te creëren. Dit seizoen werd hij al niet ingeschreven voor de voorrondes van de Conference League. Vorig seizoen kwam de middenvelder in de Griekse Super League slechts tot een handvol optredens, goed voor amper zestien speelminuten.

Technisch directeur Freek Heerkens hoopt met de komst van de routinier de gewenste kwaliteitsimpuls aan de selectie toe te voegen. Mocht de transfer naar Tilburg daadwerkelijk worden afgerond, dan keert de voormalig speler van Oranje na zeven jaar in het buitenland terug op de Nederlandse velden. Tussen 2012 en 2019 groeide hij uit tot een vaste waarde bij Feyenoord, waar hij in 258 officiële duels goed was voor 41 doelpunten en onder meer de landstitel en de KNVB Beker veroverde. Na zijn vertrek begon hij aan een lange reis door Europa, met periodes bij achtereenvolgens FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana en een tijdelijke verhuurperiode aan het Turkse Alanyaspor. Bij Willem II wacht hem nu een opvallende nieuwe uitdaging.