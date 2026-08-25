Couhaib Driouech verruilt PSV officieel voor avontuur in LaLiga

is officieel gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van Celta de Vigo. De 24-jarige vleugelaanvaller verlaat PSV per direct voor een avontuur in Spanje, waar hij een contract voor vier seizoenen heeft getekend.

De Eindhovenaren houden een transfersom van ongeveer acht miljoen euro over aan de buitenspeler, wat een aanzienlijke winst betekent ten opzichte van de vier miljoen euro die in de zomer van 2024 nog aan Excelsior Rotterdam werd betaald. De definitieve transfer volgt op een roerige periode voor de aanvaller. Slechts negen dagen geleden leek Driouech namelijk nog op weg naar het Schotse Rangers FC, maar die deal ketste op het laatste moment af omdat de Schotten twijfelden over een bovenbeenblessure. De medische staf van PSV sprak die lezing destijds overigens tegen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn tweejarige verblijf in het Philips Stadion kende Driouech een succesvolle sportieve periode. Onder trainer Peter Bosz legde de aanvaller beslag op twee landstitels en won hij eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In totaal droeg de vertrekkende PSV'er 61 keer het shirt van de hoofdmacht, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en tien assists. Vooral op het Europese podium liet hij zich zien met doelpunten in de Champions League tegen tegenstanders als Arsenal, Napoli en Liverpool.

Zijn treffers op Anfield en in het eigen Philips Stadion tegen Napoli bestempelt de kersverse aanwinst van Celta als zijn mooiste herinneringen. "Als ik terugkijk op mijn tijd bij PSV, zijn die wedstrijden natuurlijk sportieve hoogtepunten die ik nooit zal vergeten", vertelt Driouech. "Maar misschien nog belangrijker is de warmte die ik bij de club heb ervaren en de relaties die ik heb opgebouwd met spelers, staf, medewerkers en supporters", aldus de vleugelaanvaller. Hij benadrukt dat hij bij PSV zowel als voetballer als mens is gegroeid.

In Spanje wacht hem nu een nieuwe uitdaging op het hoogste niveau. Daar moet de nieuweling direct aan de bak, aangezien Celta de Vigo aanstaande donderdag al een thuiswedstrijd tegen CA Osasuna speelt in La Liga. Ondanks zijn vertrek blijft de band met zijn oude werkgever bestaan. "Ik kijk enorm uit naar mijn nieuwe avontuur bij Celta de Vigo, maar ik blijf PSV zeker volgen en wens de club alle succes voor de toekomst", besluit Driouech.