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Geertruida doet beroep op Feyenoord-fans na PSV-transfer: ‘Ik hoop dat er op termijn…’

21 augustus 2026, 11:01
Lutsharel Geertruida PSV
Foto: © Imago / Realtimes
5 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Lutsharel Geertruida heeft vandaag zijn gevoelige overstap naar PSV afgerond en direct een nadrukkelijk beroep gedaan op de aanhang van Feyenoord. De verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van RB Leipzig, waarbij de Eindhovenaren een koopoptie van naar verluidt dertien miljoen euro hebben bedongen. Hoewel international beseft dat zijn transfer naar de grote rivaal in Rotterdam zwaar valt, hoopt hij dat zijn eerdere verdiensten voor Feyenoord niet worden vergeten.

De overstap is extra beladen omdat hij opgroeide onder de rook van De Kuip en zelfs de aanvoerdersband droeg bij Feyenoord. Opvallend genoeg hoopten de Rotterdammers deze zomer zelf ook op een hereniging met hun jeugdexponent, maar de clubleiding kon financieel niet doorpakken. In het Philips Stadion gaat hij spelen met rugnummer 2 en moet hij de leegte opvullen die is ontstaan na de zware blessure van Jerdy Schouten.

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In Rotterdam heeft de transfer inmiddels geleid tot een storm van kritiek. Op sociale media reageren supporters furieus op de stap van het voormalige kind van de club, waarbij sommigen spreken van verraad. De ex-Feyenoorder geeft zelf aan deze emoties te begrijpen. "Ik heb deze beslissing met veel zorg genomen. Ik verwacht niet dat iedereen die beslissing meteen begrijpt of accepteert", stelt hij. Toch richt hij zich direct tot de fans van zijn oude liefde: "Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijft voelen".

Voor de kersverse PSV'er staat zijn beslissing volledig los van zijn gevoelens voor de club waar hij zijn doorbraak beleefde. Hij benadrukt dat de stap naar Eindhoven puur een sportieve afweging is geweest. "Daarom vil ik één ding heel duidelijk zeggen: mijn keuze voor PSV is geen keuze tegen Feyenoord", luidt zijn duidelijke boodschap. Hoe de verdediger daadwerkelijk zal worden ontvangen wanneer hij namens zijn nieuwe werkgever in De Kuip aantreedt, zal later dit seizoen moeten blijken.

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Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Vergeet het maar Luts. Nooit meer welkom op Zuid.

Sja
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Sja
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Zeer zeker wel welkom, had van jou juist wel verwacht dat je dit soort dingen los van elkaar kon zien.

Allback
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Kijk als die jongen heel erg graag terug wil naar Nederland en Feyenoord heeft geen interesse dan begrijp ik het wel. Maar als Feyenoord wel interesse had en daar leek het wel op is de keuze meer dan pijnlijk.

PSV bril!
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Die jongen heeft gewoon het licht gezien 😜. Maar snap onze de kameraden uit Zuid wel, zou zelf ook niet lekker kunnen slapen als bijvoorbeeld Gakpo bij Feyenoord of ajax zou gaan spelen.

Veluwe
267 Reacties
303 Dagen lid
398 Likes
Veluwe
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Ik kan begrijpen dat Feyenoord interesse had, maar je voetbalt wel voor je levensonderhoud. Het is natuurlijk geen liefdadigheid, en dat staat een beetje los van clubliefde. Als hij naar Ajax was gegaan was het een ander verhaal geweest.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.036 Reacties
701 Dagen lid
9.434 Likes
Vriendje Stokvis
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Vergeet het maar Luts. Nooit meer welkom op Zuid.

Sja
101 Reacties
642 Dagen lid
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Sja
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Zeer zeker wel welkom, had van jou juist wel verwacht dat je dit soort dingen los van elkaar kon zien.

Allback
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1.211 Reacties
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5.921 Likes
Allback
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Kijk als die jongen heel erg graag terug wil naar Nederland en Feyenoord heeft geen interesse dan begrijp ik het wel. Maar als Feyenoord wel interesse had en daar leek het wel op is de keuze meer dan pijnlijk.

PSV bril!
366 Reacties
568 Dagen lid
807 Likes
PSV bril!
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Die jongen heeft gewoon het licht gezien 😜. Maar snap onze de kameraden uit Zuid wel, zou zelf ook niet lekker kunnen slapen als bijvoorbeeld Gakpo bij Feyenoord of ajax zou gaan spelen.

Veluwe
267 Reacties
303 Dagen lid
398 Likes
Veluwe
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Ik kan begrijpen dat Feyenoord interesse had, maar je voetbalt wel voor je levensonderhoud. Het is natuurlijk geen liefdadigheid, en dat staat een beetje los van clubliefde. Als hij naar Ajax was gegaan was het een ander verhaal geweest.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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