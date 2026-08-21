Geertruida doet beroep op Feyenoord-fans na PSV-transfer: ‘Ik hoop dat er op termijn…’

heeft vandaag zijn gevoelige overstap naar PSV afgerond en direct een nadrukkelijk beroep gedaan op de aanhang van Feyenoord. De verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van RB Leipzig, waarbij de Eindhovenaren een koopoptie van naar verluidt dertien miljoen euro hebben bedongen. Hoewel international beseft dat zijn transfer naar de grote rivaal in Rotterdam zwaar valt, hoopt hij dat zijn eerdere verdiensten voor Feyenoord niet worden vergeten.

De overstap is extra beladen omdat hij opgroeide onder de rook van De Kuip en zelfs de aanvoerdersband droeg bij Feyenoord. Opvallend genoeg hoopten de Rotterdammers deze zomer zelf ook op een hereniging met hun jeugdexponent, maar de clubleiding kon financieel niet doorpakken. In het Philips Stadion gaat hij spelen met rugnummer 2 en moet hij de leegte opvullen die is ontstaan na de zware blessure van Jerdy Schouten.

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In Rotterdam heeft de transfer inmiddels geleid tot een storm van kritiek. Op sociale media reageren supporters furieus op de stap van het voormalige kind van de club, waarbij sommigen spreken van verraad. De ex-Feyenoorder geeft zelf aan deze emoties te begrijpen. "Ik heb deze beslissing met veel zorg genomen. Ik verwacht niet dat iedereen die beslissing meteen begrijpt of accepteert", stelt hij. Toch richt hij zich direct tot de fans van zijn oude liefde: "Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijft voelen".

Voor de kersverse PSV'er staat zijn beslissing volledig los van zijn gevoelens voor de club waar hij zijn doorbraak beleefde. Hij benadrukt dat de stap naar Eindhoven puur een sportieve afweging is geweest. "Daarom vil ik één ding heel duidelijk zeggen: mijn keuze voor PSV is geen keuze tegen Feyenoord", luidt zijn duidelijke boodschap. Hoe de verdediger daadwerkelijk zal worden ontvangen wanneer hij namens zijn nieuwe werkgever in De Kuip aantreedt, zal later dit seizoen moeten blijken.