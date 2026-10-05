In Duitsland heerst grote bezorgdheid over het vervolg van de Nations League voor zowel Duitsland als Nederland. De ploeg van bondscoach Jürgen Klopp bleef afgelopen zondag steken op een doelpuntloos gelijkspel in en tegen Griekenland (0-0). Door die remise kijken de oosterburen tegen een serieuze achterstand aan in Groep 2 van Divisie A, waarin Oranje en de Grieken gezamenlijk de leiding nemen met acht punten.

Duitsland bezet na vier duels de derde plek met slechts vijf punten, waardoor plaatsing voor de kwartfinales ver weg lijkt voor de ploeg. Alleen de bovenste twee landen stoten immers door naar de volgende ronde van het toernooi. In de Duitse pers zorgt de haperende start van Klopp dan ook voor felle reacties én opvallend rekenwerk. Er wordt zelfs al openlijk gespeculeerd over een uiterst zeldzaam scenario waarin drie landen op exact hetzelfde puntenaantal finishen, wat voor Nederland en Duitsland geen ideaal scenario zou zijn.

Kritiek op stotterstart Jürgen Klopp

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In de Duitse media overheerst het chagrijn over de magere oogst van bondscoach Jürgen Klopp. "Wraak misgelopen", kopt Sky Sport Deutschland na de remise in Thessaloniki. "Het wordt nu een lastige klus om de kwartfinale nog te bereiken, nu Duitsland opnieuw cruciale punten heeft laten liggen tegen Griekenland. Klopp, de drijvende kracht achter het Duitse nationale team, en zijn dominante voetbalvirtuozen faalden uiteindelijk in de smeltkroes van Thessaloniki. Ondanks een sterke prestatie en talloze kansen."

Dagblad BILD spreekt onomwonden over "Klopps stotterstart" bij de nationale bond. "Eén overwinning, twee gelijke spelen, één nederlaag – dat is de vangst bij de start van het Klopp-tijdperk. Een haperende start voor Klopp dus. Duitsland zocht revanche op Griekenland met een B-team, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Het Duitse nationale team toonde flair, sterke counterpressing en creëerde goede kansen. Het enige wat ontbrak aan het Duitse spel was een doelpunt en de urgentie om te scoren na de rust."

Ondertussen waarschuwt de Duitse sportzender Sport1 voor een opvallend slot van de poulefase, waarin ook Oranje nog een grote rol kan spelen. "Duitsland dreigt de kwartfinale van de Nations League mis te lopen. Zelfs twee overwinningen zouden nog niet genoeg kunnen zijn", concludeert het medium. De zender schetst het scenario dat ontstaat wanneer Duitsland zijn resterende wedstrijden tegen Servië en Nederland wint, Oranje zegeviert tegen Griekenland en de Grieken op hun beurt van Servië winnen.

Mocht dit gebeuren, dan eindigen Nederland, Duitsland en Griekenland gezamenlijk op elf punten, terwijl hekkensluiter Servië puntloos op de laatste plaats blijft steken. In dat geval moeten de reglementen van de UEFA uitsluitsel gaan geven over wie er doorgaat.

Complexe tiebreak-regels van de UEFA

Bij een dergelijke gelijke stand bepalen specifieke criteria wie er met de felbegeerde tickets voor de kwartfinales vandoor gaan. In eerste instantie telt het aantal behaalde punten in de onderlinge ontmoetingen tussen de drie kemphanen. Omdat Servië in deze berekening buiten beschouwing valt en op nul punten staat, strepen die onderlinge resultaten elkaar deels weg.

Wanneer ook dat geen beslissing brengt, geeft het onderlinge doelsaldo tussen Nederland, Duitsland en Griekenland de doorslag, gevolgd door het aantal gescoorde doelpunten in die competitie. Pas als ook daarin geen verschil zit, worden het algemene doelsaldo en het totale aantal gescoorde goals in de voltallige groep meegewogen om de knoop door te hakken.

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelsaldo Punten 1 Nederland 4 2 2 0 +2 8 2 Griekenland 4 2 2 0 +2 8 3 Duitsland 4 1 2 1 +1 5 4 Servië 4 0 0 4 -5 0