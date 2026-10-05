Teun Koopmeiners geeft toe: 'Dit ziet er niet lekker uit op TikTok'

kan na de zege van Oranje op Servië wel lachen om een pijnlijke verdedigende actie. De international werd uitgekapt door Mihajlo Cvetkovic, die daardoor een grote kans kreeg. “Dit ziet er niet lekker uit op TikTok”, grapt hij na afloop.

Koopmeiners werd in de tweede helft uitgekapt door de negentienjarige Cvetkovic en ging met een sliding naar de grond. De Servische spits kreeg vervolgens ruimte om uit te halen, maar schoot naast.

Artikel gaat verder onder video

“Je moet er vol voor gaan, dat is ook de afspraak met Bart Verbruggen. Als ik niet glij en hij schiet, zegt iedereen: wat doet Teun nou? Maar dit ziet er niet lekker uit op TikTok, zo simpel is het natuurlijk ook”, wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Koopmeiners krijgt vrije rol bij Oranje

Op papier stond de linkspoot naast Virgil van Dijk centraal achterin, maar bij balbezit verlangde Xavi iets heel anders van hem. “Als je de opstelling ziet leek het alsof ik gewoon centraal achterin stond, maar dat was vooral bij het verdedigen. Als het kon moest ik eigenlijk meteen naar voren, want dan stonden we met drie verdedigers en met Joey Veerman daarvoor. Ik kreeg dan de vrijheid om over hem heen te gaan en de aanval te helpen als een soort extra nummer 10.”

Koopmeiners is enthousiast over die dubbelrol. “Ik ben multifunctioneel inzetbaar en vind het ook leuk om op deze posities te mogen spelen. Wel grappig dat het in één wedstrijd om beide posities ging. Dan moet je het spel wel even goed lezen”, aldus de Oranje-international.

Ook aanvallend liet hij zich gelden. Na een halfuur maakte Koopmeiners uit een indraaiende vrije trap de 1-0. “Ik schoot hem op het doel en als dan niemand hem raakt, gaat de bal erin. Ik dacht even dat Virgil hem op ging eisen, maar hij zei gelijk dat hij hem niet raakte. Lekker om te scoren.”