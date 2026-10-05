Hans Kraay weet wie grote beslissingen bij Oranje neemt: 'Het is niet Xavi'

Hans Kraay junior vermoedt dat Ruud van Nistelrooij een grote rol speelt in de technische staf van Xavi Hernández bij Oranje. Het oproepen van Joshua Zirkzee, de maker van het winnende doelpunt tegen Servië (2-1), komt volgens Kraay uit de koker van de assistent-bondscoach.

Na vier interlands onder Xavi staat Oranje met acht punten bovenaan in de Nations League-groep. Met zijn selectiebeleid week de Spanjaard enigszins af van zijn voorganger Ronald Koeman, al was dat ook deels noodgedwongen. "Met het uitvallen van Malen – dat zal in principe toch wel je eerste spits zijn, die doet het geweldig – is Meerdink een extra optie. Zirkzee is een extra optie. Dat vind ik nog meer de plussen dan dat we voetballend heel veel progressie hebben gemaakt. Want zoveel progressie hebben we niet gemaakt ten opzichte van Koeman. Misschien moeten we daar iets meer tijd voor geven”, zegt Kraay junior in de nabeschouwing van ESPN.

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"Maar de opties zijn er wel. Hij heeft door blessures zomaar een paar mooie opties in zijn schoot geworpen gekregen”, geeft de oud-voetballer aan. "Zirkzee moet van Van Nistelrooij gekomen zijn.” Hetzelfde geldt in zijn ogen voor de keuze om Teun Koopmeiners centraal achterin te posteren tegen Servië. “Want ik zie Xavi niet elke week bij Juventus op de tribune zitten. Dus Ruud van Nistelrooij moet een belangrijke vinger in de pap hebben bij het samenstellen van de selectie en het kiezen van de spelers naast Van de Ven en Van Dijk. En bij het erbij halen van Zirkzee. Want ook Xavi ziet Zirkzee niet elke week en Zirkzee speelt ook niet elke week. Hij heeft dit seizoen pas 70 minuten gespeeld bij Manchester United."

'Zirkzee moet mentaliteit Van Nistelrooij krijgen'

Kraay hoopt dat Van Nistelrooij van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om Zirkzee persoonlijk onder zijn hoede te nemen. "Zirkzee houdt van fijn voetbal. Die houdt van de bal onder de knie. En hij is niet strontchagrijnig als er met 2-1 gewonnen wordt en hij niet heeft gescoord. Van Nistelrooij heeft dat wel. Die is alleen maar geïnteresseerd in scoren. En als Zirkzee wat vaker bij het Nederlands elftal komt, dan moet Ruud van Nistelrooij hem die mentaliteit ook maar bijbrengen. Dan kan hij, want hij is nog hartstikke jong, echt een hele grote spits worden."