Hans Kraay junior ziet weinig toekomst in het experiment met Teun Koopmeiners centraal achterin bij het Nederlands elftal. Tegen Servië speelde de middenvelder naast Virgil van Dijk in de achterhoede. Volgens Kraay kan bondscoach Xavi Hernández deze constructie tegen sterkere tegenstanders niet gebruiken.

Koopmeiners kreeg tegen Servië veel vrijheid om vanuit de defensie door te schuiven. Dat past volgens Kraay uitstekend bij zijn kwaliteiten aan de bal, maar verdedigend ziet de ESPN-analist grote bezwaren.

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"Dit kan bijna in geen enkele serieuze internationale wedstrijd", stelt Kraay. "In balbezit wel, want hij kan geweldig inschuiven. Het is een middenvelder. Trouwens, wat is hij niet? Hij heeft bij Juventus hangend rechtsbuiten gespeeld, op tien en als linkermiddenvelder. Maar internationaal kan dit eigenlijk niet."

'Van Dijk-Koopmeiners gaat hem niet worden'

Aanvallend liet Koopmeiners wel zien waarom Hernández voor hem koos. Met zijn linkerbeen zorgde hij uit een vrije trap voor een belangrijk doelpunt. De bal ging aan iedereen voorbij en belandde in de hoek. "Hij heeft een hele fijne linker. Al denk ik dat je zo'n vrije trap neemt in de hoop dat iemand hem raakt", zegt Kraay.

Die treffer verandert niets aan zijn oordeel over het centrale duo. "Van Dijk-Koopmeiners, dat is eenmalig geweest. Dit kun je echt niet doen tegen goede ploegen."

Kraay zag het risico groter worden toen Servië aanvallender ging spelen en Dusan Tadic zich nadrukkelijker als tweede spits manifesteerde. "Dan is het helemaal not done dat je een wegloper hebt. Of een inschuiver, dat klinkt wat positiever. Hij heeft overal gestaan, zelfs op de achterlijn van de tegenpartij."

Dat Xavi voor deze oplossing koos, zegt volgens Kraay vooral iets over de aanvallende intenties van de bondscoach. "Hij geeft in ieder geval aan dat hij volle bak een extra man op het middenveld wil hebben. Dat hij daar met een inschuivende Koopmeiners wil spelen."