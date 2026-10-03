Danny Blind vertelt heel eerlijk wat hij van het Oranje van Xavi vindt

Danny Blind komt met een glashelder oordeel over het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Xavi Hernández. "We kunnen ons op dit moment niet meten met de absolute top", zegt de oud-international zaterdagavond aan bij Ziggo Sport.

Blind schuift op de sportzender aan bij presentator Noa Vahle om de Nations Leagueduels van zaterdagavond van analyse te voorzien. De presentatrice maakt van de gelegenheid gebruik om de 42-voudig Oranje-international gelijk maar even te vragen hoe hij kijkt naar de verrichtingen van Nederland onder Xavi. De eerste drie interlands onder de Spanjaard leverden een zege (op Servië) en twee gelijke spelen (tegen Duitsland en Griekenland) op, morgen (zondag) wacht nog een thuiswedstrijd tegen de Serviërs voordat de eerste interlandperiode van Xavi erop zit.

'Er zijn gewoon gedeeltes van de wedstrijd dat we er niet zijn'

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Als Vahle Blind vraagt naar zijn gevoel over de eerste drie duels onder Xavi, antwoordt de oud-verdediger: "Ja, dat we nog steeds niet tot de top behoren. We hebben natuurlijk een slecht WK gespeeld, daar hebben we onszelf niet goed neergezet. Je moet daar echt wel de kwartfinale halen, dat is een beetje de status die we onszelf toe-eigenen. Maar je hebt in alle drie de wedstrijden kunnen zien dat we geen wedstrijd totaal kunnen domineren, als geheel. Er zijn gewoon gedeeltes van de wedstrijd dat we er niet zijn."

'Het is al jarenlang bekend dat Oranje niet breed genoeg is'

Volgens Blind is dat deels te verklaren omdat Oranje in zijn woorden 'niet breed genoeg' is, waardoor de kwaliteit afneemt als de bondscoach wissels doorvoert. Als voorbeeld noemt hij Quinten Timber, die tegen de Grieken een matige wedstrijd speelde. "Het is al jarenlang bekend dat we niet breed genoeg zijn. Maar wat je tegen Griekenland in de eerste helft ziet, dat is onacceptabel. We hebben zelf niks gecreëerd, en zij hebben zeven pogingen die twee goals en twee bijna-goals opleveren."

Blind vindt het wél prijzenswaardig dat Xavi de volledige verantwoordelijkheid voor de matige start tegen Griekenland op zich nam. "Op zich is dat verstandig, dan ben je al een hoop voor. Een hoop kritiek uit de media ben je dan al voor", weet de oud-voetballer. "Maar er gaat gewoon té veel mis. Zo'n eerste goal tegen Griekenland...".

'Drie honderd procent goals van Oranje afgekeurd'

Toch wil Blind nog wel aanstippen dat Oranje onder Xavi óók bepaald geen geluk heeft gehad. "Ik moet zeggen dat er vier goals afgekeurd zijn, waarvan er toch drie in mijn ogen honderd procent goals waren. Dat was dan nog het voordeel van de twijfel. Dan had je tegen Griekenland misschien nog langer de tijd gehad om die 2-3 te maken, en dan ziet het er ook weer anders uit", verwijst hij naar de afgekeurde treffers van Denzel Dumfries. "Maar we kunnen ons op dit moment niet meten met de absolute top, dat is duidelijk", besluit Blind.