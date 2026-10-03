Israëlische journalist doet zware beschuldiging: persconferentie direct afgebroken

De persconferentie van Heimir Hallgrímsson, de bondscoach van Ierland, is daags voor het thuisduel met Israël vroegtijdig afgebroken. De aanleiding daarvoor vormde een ernstige beschuldiging van een Israëlische journalist.

Ierland en Israël staan morgen (zondag) voor de tweede keer deze interlandperiode tegenover elkaar. Beide wedstrijden vinden vanwege de politieke spanningen plaats op neutraal terrein en achter gesloten deuren. De Ieren wonnen hun 'uitwedstrijd' tegen de Israëli's, die werd gespeeld in het Hongaarse Debrecen, al met 3-0. Zondag om 20.45 uur wacht de 'thuiswedstrijd', die wordt afgewerkt in het Servische Backa Topola.

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Daags voor het duel tussen Ierland en Israël stond bondscoach Hallgrímsson de verzamelde pers te woord. De persvoorlichter van de Ierse nationale ploeg greep al in toen een journaliste de bondscoach vroeg naar het incident op een vlucht van Flydubai naar Israël, eerder deze week. Daarbij viel de ene piloot de andere aan in de cockpit. "We beantwoorden vandaag alleen vragen over voetbal", werd de vraag echter weggewuifd.

Een andere journalist beweerde vervolgens dat de spelers van Israël tijdens het eerdere treffen door de Ieren waren uitgemaakt voor 'apen'. Ook dat schoot bij de Ierse persvoorlichter volledig in het verkeerde keelgat. "Dat is absoluut onwaar, dat is absoluut onwaar", luidde de reactie. De persvoorlichter stond vervolgens op om in discussie te gaan met de betreffende journalist. De persconferentie werd vervolgens niet meer hervat.