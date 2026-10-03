AZ heeft zaterdag in een besloten oefenduel met ADO Den Haag een 3-1 nederlaag geleden. De Alkmaarders speelden zonder de internationals, maar wel met een aantal grote namen in voorbereiding op de hervatting van de Eredivisie, uit bij Feyenoord.

AZ ging als koploper de interlandbreak in, met 19 punten uit de eerste zeven speelronden. Volgende week zaterdag (10 oktober) hervat de ploeg van trainer Leeroy Echteld de competitie met een uitwedstrijd tegen de nummer twee Feyenoord, dat nu op 17 punten staat.

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In voorbereiding op de kraker in De Kuip oefende AZ zaterdag tegen ADO. In het duel, dat vier keer 30 minuten duurde, kon Echteld niet beschikken over het grote aantal internationals dat is uitgewaaierd naar de verschillende nationale ploegen. Zo zit Mexx Meerdink bij de selectie van het 'grote' Oranje en werden in totaal liefst acht (!) AZ-spelers opgeroepen voor Jong Oranje.

Desondanks kon Echteld tegen ADO spelers als Wesley Hoedt, Mees de Wit, Peer Koopmeiners, Jordy Clasie, Calvin Stengs en Weslley Patati opstellen. AZ kwam echter al vroeg op achterstand door een treffer van Jonas Jensen-Abbew. De Alkmaarders kwamen vervolgens nog in het eerste halfuur op gelijke hoogte door toedoen van Jerolldino Bergraaf, die achter het standbeen langs scoorde op aangeven van Patati.

Daarna was het lang wachten op een doelpunt, dat zou uiteindelijk vlak na de start van het vierde kwart vallen en gemaakt worden door ADO-speler Alejandro Pozo, die de residentieclub uit een corner op 2-1 zette. Het slotakkoord was voor Finn de Bruin, die met een rake vrije trap de eindstand op 3-1 bepaalde.