Bondscoach Xavi Hernández lijkt van plan om flink te gaan schuiven in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijd van zondagavond tegen Servië. Tijdens het persmoment op zaterdagmiddag gaf de bondscoach aan dat hij van plan is om zijn elftal 'wat te verversen'. Oranje sluit het huidige interlandblok af in het Philips Stadion in Eindhoven, waar om 20:45 uur wordt afgetrapt tegen de hekkensluiter van de poule.

Die wijzigingen komen overigens deels voort uit pure noodzaak. Het Nederlands elftal zag de voorbije dagen namelijk behoorlijk wat spelers afhaken in het trainingskamp. Brian Brobbey, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida en Jan Paul van Hecke moesten allemaal met blessures voortijdig vertrekken, terwijl Xavi Simons en Frenkie de Jong al een flinke tijd buitenspel staan. Daardoor heeft de technische staf op dit moment nog de beschikking over een selectie van 23 fitte spelers.

Xavi zoekt naar frisheid in Eindhoven

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Voor Xavi Hernández is de thuiswedstrijd tegen de Serviërs een uitgelezen kans om wat aanpassingen door te voeren in zijn opstelling. De bondscoach zag zijn ploeg afgelopen donderdag met 2-2 gelijkspelem op bezoek bij Griekenland, nadat een 2-0 achterstand bij rust nog net kon worden rechtgetrokken dankzij doelpunten van Virgil van Dijk en Tijjani Reijnders. Eerder in deze groepsfase speelde Oranje in Amsterdam al met 1-1 gelijk tegen Duitsland.

Tijdens de persconferentie voor het duel tegen Servië stelt Xavi dat veranderingen in de opstelling bijna wel noodzakelijk zijn. "We hebben geprobeerd om te herstellen voor zoveel wedstrijden in korte tijd. Misschien is het te veel voor de spelers, maar dat is nu eenmaal de kalender. Dus we hebben geprobeerd iedereen klaar te krijgen. Iedereen is beschikbaar.”

De kans dat er andere namen in de basisopstelling staan zondagavond, is volgens Xavi dan ook groot. "Normaal gesproken zal ik mijn team wat verversen. Er zullen altijd wat wijzigingen zijn, eigenlijk moet dat altijd als je drie dagen op rij speelt. We moeten zorgen dat morgen vanaf het begin meer intensiteit en snelheid hebben.”

Druk op hekkensluiter Servië in Nations League

Bij Nederland is er al druk om te winnen, maar voor tegenstander Servië zijn de problemen in de groep een stuk groter. De formatie van bondscoach Veljko Paunovic wist in de eerste drie duels namelijk nog geen enkel punt te pakken en staat stijf onderaan met nul punten. Griekenland gaat aan de leiding in de poule met zeven punten, gevolgd door Nederland met vijf punten en Duitsland met vier punten.

De ontmoeting tussen Nederland en Servië begint zondagavond om 20:45 uur in Eindhoven, waar Oranje met waarschijnlijk een aangepaste basiself op jacht gaat naar de groepswinst.