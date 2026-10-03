Frenkie de Jong heeft zaterdag via Instagram beelden gedeeld waarin te zien is dat hij weer individueel met de bal op het veld staat bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder kampt al geruime tijd met een knieblessure die hij tijdens het WK opliep, maar lijkt met deze stappen op het trainingsveld een belangrijk moment te beleven in zijn herstelproces richting een rentree in Spanje.

De middenvelder is hard aan het werk om fysiek weer helemaal op niveau te komen en hoopt snel weer bij de groepstrainingen van de Spaanse koploper aan te sluiten. Maandag zal De Jong naar verwachting al gedeeltelijk meedoen met de groepstraining van trainer Hansi Flick, waarbij hij begint met de selectiespelers die gedurende de interlandperiode in Barcelona zijn gebleven. Een terugkeer in officiële wedstrijden lijkt pas rond 1 november een optie te worden, wanneer het thuisduel met Deportivo Alavés op het programma staat.

Hernández over revalidatie van De Jong

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Ook bondscoach Xavi Hernández heeft zich positief uitgelaten over de situatie en de stappen die Frenkie de Jong momenteel zet. "Hij is tevreden over hoe zijn herstel verloopt en hij voelt zich erg goed. Ik denk dat het belangrijkste na deze break zal zijn om te zien of hij zich weer bij de groep kan voegen en zich goed genoeg voelt om weer voor de volle honderd procent te kunnen spelen", zo geeft Xavi aan over de vorderingen van de controleur.

Hernández houdt het contact met De Jong nauwlettend in stand, waarbij de bondscoach hoopt dat hij in november tijdens de UEFA Nations League weer een beroep kan doen op de spelmaker voor de nationale ploeg.