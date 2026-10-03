Etienne Vaessen gaat plots viraal op TikTok na opvallende actie bij Suriname

heeft maar weer eens de aandacht gegrepen met een opvallende actie. De doelman van Suriname, die bij de nationale ploeg door het leven gaat als Etienne Burnet, zette zijn tegenstander uit Guatemala flink te kakken, iets wat door de Concacaf wordt uitgelicht op TikTok.

Dat Vaessen zo nu en dan met opvallende capriolen komt, weten we in Nederland al langer. Ook internationaal krijgt de doelman van FC Groningen de schijnwerpers nu op zich gericht. In de Concacaf Nations League-wedstrijd tegen Guatemala toonde de goalie zijn voetballende kwaliteiten én liet hij zien waarom het een echte ‘showkeeper’ is.

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Vaessen zag Guatemala-aanvaller Matt Evans op zich afkomen na een terugspeelbal en besloot de speler uit te kappen. Vervolgens leverde de keeper de bal keurig in bij een ploeggenoot, waardoor hij de situatie uitstekend oploste. Wat Vaessen in het vervolg deed, was echter niet per se nodig: hij draaide zich om naar Evans om nog even naar hem te zwaaien.

Uiteindelijk verspeelden Vaessen en Suriname voor het eerst punten onder de nieuwe bondscoach Henk Fraser. Het werd 0-0.