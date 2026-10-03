Hans Nijland pleit in zijn column in het Dagblad van het Noorden voor rigoureuze veranderingen in de Keuken Kampioen Divisie. Wat de voormalig algemeen directeur van FC Groningen betreft verdwijnen de Jong-ploegen zo snel mogelijk van het tweede profniveau én moeten clubs kunnen degraderen uit - en promoveren naar - de competitie.

In zijn column schrijft Nijland dat hij vorig weekend in Katwijk het Tweededivisieduel tussen Quick Boys en HHC Hardenberg bijwoonde. De markante oud-bestuurder toont zich onder de indruk van de faciliteiten én de sfeer in het stadion, zoals dat bij meer topamateurs het geval is. "Eigenlijk kun je het geen amateurclubs meer noemen. Ze hebben faciliteiten van eredivisieniveau en de spelers verdienen een uitstekend salaris. Je kunt ze gerust semiprofs noemen", schrijft Nijland.

'De KKD is als een glas bier zonder schuim'

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Wat Nijland betreft is de tijd dan ook aangebroken dat clubs vanuit de Tweede Divisie kunnen promoveren naar de Keuken Kampioen Divisie - en dus óók dat clubs uit die competitie gaan degraderen naar het derde niveau. "Dat maakt beide competities spannender. Nu is de eerste divisie als de Tour zonder Vingegaard en Pogacar, als een glas bier zonder schuim."

'Jong-Utrecht uit voelt als bezoekje aan de tandarts'

Daar komt bij dat Nijland het hoog tijd vindt dat de Jong-ploegen - Ajax, AZ, PSV en FC Utrecht zijn dit moment met hun beloftenploeg actief in de KKD - zo snel mogelijk uit de competitie verdwijnen. "Je zal maar speler zijn van FC Emmen en op maandagmiddag naar Utrecht moeten afreizen om op trainingscomplex Zoudenbalch tegen het tweede team van FC Utrecht te spelen. Het moet voelen als een bezoekje aan de tandarts." De oplossing is wat Nijland betreft dan ook klip en klaar: "Maak van de eerste divisie weer een échte competitie met de mogelijkheid om te degraderen. Mieter de tweede teams er meteen uit en vul dat aan met een paar goede tweededivisionisten."