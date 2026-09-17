MVV heeft definitief groen licht van de KNVB voor de nieuwe eigendomsstructuur. De Japanse investeerder Deshima Football Consultancy en het Maastricht Collectief bezitten voortaan ieder vijftig procent van de aandelen van de Maastrichtse club.

Het gouden aandeel, waarin onder meer de clubkleuren en speelstad zijn verankerd, blijft in handen van de Vereniging. Met de goedkeuring komt bovendien de weg vrij voor nieuwe financiële bijdragen aan MVV.

MVV krijgt ruimte om verder te investeren

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Algemeen directeur Tom Daemen ziet de afronding als een belangrijke stap. "We zijn ontzettend blij dat het traject is afgerond", vertelt hij aan L1. "Door deze constructie komt er nieuw kapitaal vrij, waarmee we in financieel opzicht weer gezonder en vooral stabieler kunnen worden."

Dat kan op termijn ook sportieve gevolgen hebben. "Dus zullen we ook kijken hoe we, bijvoorbeeld, het spelersbudget op termijn kunnen verruimen. Maar, let op, we gaan geen gekke dingen doen. Dat past niet bij het geleidelijke pad dat we zijn ingeslagen."

Het Maastricht Collectief hielp MVV medio 2024 financieel overeind. Deshima stapte op 1 april 2025 in met 24 procent van de aandelen, waarna beide partijen toewerkten naar een gelijkwaardige verdeling.

Ook in de Raad van Commissarissen wordt die balans zichtbaar: Deshima en Maastricht Collectief leveren ieder twee leden, terwijl de Vereniging één zetel behoudt. Daarmee krijgt de 50/50-verdeling ook binnen het toezicht op de club vorm.