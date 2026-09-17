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KKD-club wordt 50 procent Japans: 'Let op, we gaan geen gekke dingen doen'

17 september 2026, 17:51
Fans van MVV Maastricht
Foto: © Imago
2 reacties
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MVV heeft definitief groen licht van de KNVB voor de nieuwe eigendomsstructuur. De Japanse investeerder Deshima Football Consultancy en het Maastricht Collectief bezitten voortaan ieder vijftig procent van de aandelen van de Maastrichtse club.

Het gouden aandeel, waarin onder meer de clubkleuren en speelstad zijn verankerd, blijft in handen van de Vereniging. Met de goedkeuring komt bovendien de weg vrij voor nieuwe financiële bijdragen aan MVV.

MVV krijgt ruimte om verder te investeren

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Algemeen directeur Tom Daemen ziet de afronding als een belangrijke stap. "We zijn ontzettend blij dat het traject is afgerond", vertelt hij aan L1. "Door deze constructie komt er nieuw kapitaal vrij, waarmee we in financieel opzicht weer gezonder en vooral stabieler kunnen worden."

Dat kan op termijn ook sportieve gevolgen hebben. "Dus zullen we ook kijken hoe we, bijvoorbeeld, het spelersbudget op termijn kunnen verruimen. Maar, let op, we gaan geen gekke dingen doen. Dat past niet bij het geleidelijke pad dat we zijn ingeslagen."

Het Maastricht Collectief hielp MVV medio 2024 financieel overeind. Deshima stapte op 1 april 2025 in met 24 procent van de aandelen, waarna beide partijen toewerkten naar een gelijkwaardige verdeling.

Ook in de Raad van Commissarissen wordt die balans zichtbaar: Deshima en Maastricht Collectief leveren ieder twee leden, terwijl de Vereniging één zetel behoudt. Daarmee krijgt de 50/50-verdeling ook binnen het toezicht op de club vorm.

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dilima1966
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dilima1966
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Oke er wordt dan bami nasi Sushi & Teppanyaki vekocht en in de pauze krijgen de supporters sumo worstelen shows te zien voor de rest geen gekke dingen ze weten hoe goed het afgelopen is in den haag

Just Me
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.167 Reacties
1.193 Dagen lid
19.351 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Oke er wordt dan bami nasi Sushi & Teppanyaki vekocht en in de pauze krijgen de supporters sumo worstelen shows te zien voor de rest geen gekke dingen ze weten hoe goed het afgelopen is in den haag

Just Me
549 Reacties
184 Dagen lid
368 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Als dat maar geen Ado Den Haag 2.0 word.

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Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
Heracles
6
15
18
2
Almere
6
11
13
3
MVV
6
0
13
4
VVV
6
6
12
5
Emmen
6
2
12

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