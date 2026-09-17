René van der Gijp voorspelt: 'Hij gaat Feyenoord niet verlaten voor een absolute topclub'

René van der Gijp gelooft niet dat op korte termijn een transfer maakt naar een Europese topclub. De middenvelder behoort tot de uitblinkers bij Feyenoord, maar Van der Gijp acht een ‘tussenstap’ aannemelijker.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Van der Gijp de vraag of Valente de internationale top kan halen. “Wat is de internationale top? Ik denk niet dat Valente net zo goed gaat worden als Bellingham”, reageert het vaste Vandaag Inside-gezicht. “Maar het Kudus-traject zou al mooi zijn. Dat je bij wijze van spreken naar West Ham gaat en het daar zo goed doet dat een club als Arsenal je neemt. Ik geloof niet dat het in één keer gaat. Nee, daar geloof ik niet zo erg in.”

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Volgens Van der Gijp is er wel een manier waarop Valente zich in de kijker kan spelen bij de grootste clubs van Europa. “Als hij een basisplaats krijgt in Oranje. Dan zijn clubs als Bayern, Dortmund en Arsenal wel geïnteresseerd in iemand. Maar zolang daar nog De Jong, Koopmeiners en Reijnders spelen, moet je al dadelijk een keer, weet ik veel, een Champions League-wedstrijd tegen, ik noem maar wat, Barcelona gaan beslissen.”

“In het Nederlands elftal kun je het dan niet doen”, weet hij. “In de Nederlandse competitie kun je het ook niet doen. Ik denk niet dat de scouts van Arsenal naar PEC Zwolle - Feyenoord gaan.” Van der Gijp trekt de vergelijking met een andere speler die Feyenoord verliet. “Ik denk nog steeds dat Santiago Giménez die transfer naar AC Milan te danken heeft aan die goal tegen Bayern München.”