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René van der Gijp over topaankoop van Feyenoord: 'Hij had weg moeten gaan'

14 september 2026, 22:46
René van der Gijp
Foto: © Talpa
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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René van der Gijp is van mening dat Sem Steijn deze transferperiode had moeten vertrekken bij Feyenoord. Dat geeft de analist aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Steijn werd een jaar geleden als topaankoop naar De Kuip gehaald. Feyenoord betaalde destijds een transfersom van zo'n dertien miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die toen topscorer van de Eredivisie was. Steijn begon goed, maar is momenteel wisselspeler in Rotterdam. René van der Gijp ziet dat de Hagenees een bijzonder eerste jaar achter de rug heeft.

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"Als je komt, aanvoerder wordt gemaakt. En het Nederlands elftal er nog bij. En vervolgens zit je op de bank en word je als niet goed genoeg beschouwd. Het is ook nogal wat", zegt Van der Gijp over de situatie van de 24-jarige Feyenoorder.

"Eigenlijk had hij beter deze zomer weg kunnen gaan en moeten gaan spelen in de middenmoot in Portugal of Frankrijk", is Van der Gijp van mening. "Waar je iedere wedstrijd kan spelen."

Michel van Egmond, presentator van de podcast, vindt het juist mooi dat Steijn in De Kuip is gebleven: "Ik vind het ook wel van karakter getuigen dat hij het niet heeft gedaan."

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Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
3
0
2025/2026
Feyenoord
21
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2024/2025
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