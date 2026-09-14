Ruud Gullit hekelt Feyenoorder: 'Ik had hem een tackle in zijn gezicht gegeven'

Ruud Gullit is totaal niet te spreken over het juichen van na zijn doelpunt tegen FC Barcelona. De analist van Ziggo Sport vindt dat totaal niet kunnen, zo maakt hij op niet mis te verstane wijze duidelijk.

Dat geeft de analist van Ziggo Sport aan in het programma Rondo: "Steijn, ja sorry... Ik denk dat ik hem echt een tackle recht in zijn gezicht had gegeven", zegt Gullit, die daarmee voor verbaasde gezichten zorgt aan tafel. "Ik zweer het. Als je zo gaat juichen bij een goal...", verzucht Gullit.

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De analist vervolgt: "Ik snap zijn beweegredenen wel, maar je kan het niet doen. Je kan het niet maken. Je kan niet juichen dan. Dit kan niet", zegt hij over Steijn, die zichtbaar opgelucht leek na zijn doelpunt en uitgebreid kon glimlachen.

Gullit heeft zich sowieso verbaasd over het duel tussen FC Barcelona en Feyenoord. De analist zag na afloop veel te veel positiviteit aan de kant van de Rotterdamse club: "Ik zat vol verbazing te kijken. Ik vond het topclub-onwaardig."

De uitspraken van de trainer van FC Barcelona waren volgens Gullit veelzeggend: "Flick had gezegd dat hij tegen een heel goed voetballende ploeg had gespeeld. Nou, dat zou ik ook zeggen, als ik lekker kan voetballen in alle vrijheid. Het was een soort van schoolreisje. Dat is belachelijk. Nu lijkt het net alsof ze blij zijn dat ze het overleefd hebben. Je bent afgedroogd!"