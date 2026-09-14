Live voetbal

Ruud Gullit hekelt Feyenoorder: 'Ik had hem een tackle in zijn gezicht gegeven'

14 september 2026, 21:39
Ruud Gullit Rondo
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ruud Gullit is totaal niet te spreken over het juichen van Sem Steijn na zijn doelpunt tegen FC Barcelona. De analist van Ziggo Sport vindt dat totaal niet kunnen, zo maakt hij op niet mis te verstane wijze duidelijk.

Dat geeft de analist van Ziggo Sport aan in het programma Rondo: "Steijn, ja sorry... Ik denk dat ik hem echt een tackle recht in zijn gezicht had gegeven", zegt Gullit, die daarmee voor verbaasde gezichten zorgt aan tafel. "Ik zweer het. Als je zo gaat juichen bij een goal...", verzucht Gullit.

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De analist vervolgt: "Ik snap zijn beweegredenen wel, maar je kan het niet doen. Je kan het niet maken. Je kan niet juichen dan. Dit kan niet", zegt hij over Steijn, die zichtbaar opgelucht leek na zijn doelpunt en uitgebreid kon glimlachen.

Gullit heeft zich sowieso verbaasd over het duel tussen FC Barcelona en Feyenoord. De analist zag na afloop veel te veel positiviteit aan de kant van de Rotterdamse club: "Ik zat vol verbazing te kijken. Ik vond het topclub-onwaardig."

De uitspraken van de trainer van FC Barcelona waren volgens Gullit veelzeggend: "Flick had gezegd dat hij tegen een heel goed voetballende ploeg had gespeeld. Nou, dat zou ik ook zeggen, als ik lekker kan voetballen in alle vrijheid. Het was een soort van schoolreisje. Dat is belachelijk. Nu lijkt het net alsof ze blij zijn dat ze het overleefd hebben. Je bent afgedroogd!"

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
109 Reacties
78 Dagen lid
323 Likes
EuropaMango
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  • 0
    + 1
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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Gespeeld op 9 sep. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
3
0
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17

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Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
FC Bayern
1
5
3
3
Barcelona
1
4
3
4
Man Utd
1
4
3
5
Como
1
3
3
6
Sporting
1
2
3
7
Stuttgart
1
2
3
8
Man City
1
2
3
9
Villa
1
1
3
10
Lens
1
1
3
11
Betis
1
1
3
12
Dortmund
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1
3
13
Liverpool
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1
3
14
Real Madrid
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1
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1
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1
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0
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-2
0
31
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-2
0
32
Leipzig
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-3
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Sabah
1
-4
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

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