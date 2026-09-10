Waar supporters van Feyenoord in sommige landen complimenten krijgen voor hun vocale steun, is dat in Spanje niet het geval. In de Spaanse media worden de aanhangers van de Rotterdamse club hard bekritiseerd.

Feyenoord werd in Camp Nou gesteund door duizenden supporters, die vocaal ook duidelijk van zich lieten horen in Barcelona, ondanks de 5-1 nederlaag. Het komt de aanhang van de Rotterdamse club echter niet op complimenten te staan in de Spaanse pers. Integendeel zelfs: "Het meest onaangename aspect van Feyenoord was, niet geheel onverwacht, hun supporters", valt er donderdagochtend te lezen in Mundo Deportivo.

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"Bij talloze gelegenheden scandeerden de bijna 3.000 Nederlandse fans 'hoeren Barça' in een koor dat even fanatiek als geoefend was. Het is ongelooflijk onaangenaam om deze beledigingen in je eigen stadion te moeten aanhoren."

Daar bleef het volgens Mundo Deportivo niet bij: "En het gebeurt veel te vaak in Europa. Nog erger is het constante gegooi van bier naar de supporters van de tegenstander, recht over de hoofden van de Barça-supporters op de tweede tribune. Gisteren dienden de poncho's, bedoeld als bescherming tegen de regen, gedeeltelijk als schild tegen de talloze bierbekers die over de barrière vlogen. Dat we de regen moeten verdragen tijdens de renovatie van Camp Nou is begrijpelijk. Maar het is onacceptabel dat we ook nog eens het wangedrag van deze barbaren moeten tolereren. Er moet iets aan gedaan worden."

Racisme?

Ook is er andere kritiek op supporters van Feyenoord. Dat heeft te maken met beelden die na afloop van de wedstrijd opdoken. Daarop was te zien hoe een supporter een aapgebaar maakte richting een fan van FC Barcelona. Het incident maakt veel los op sociale media.

Esia, een Franse fan van FC Barcelona die zegt het slachtoffer te zijn geweest van racistisch gedrag, reageert daar als volgt op in de Franse krant L'Équipe: "We hebben ons de hele wedstrijd verdedigd; hij gooide van alles naar ons. Eerst was het gewoon vriendelijk geklets, maar uiteindelijk werden er racistische spreekkoren geroepen."