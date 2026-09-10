Feyenoord heeft woensdagavond een 5-1 nederlaag geleden op bezoek bij FC Barcelona. De Rotterdammers voetbalden vrij aardig in Camp Nou, maar zakten op sommige momenten ook door het ijs. Twee Feyenoorders vielen op door de zwakke indruk die zij maakten in het eerste Champions League-duel.

In voetballend opzicht heeft Feyenoord het heel aardig gedaan in Camp Nou. Een aantal spelers liet zich aan de bal goed zien: Luciano Valente toonde zijn potentie en had een aantal fraaie acties in huis, onder meer bij de afgekeurde goal van Nacho Ferri. Hetzelfde gold voor Gjivai Zëchiël, terwijl ook spelers als Anis Hadj Moussa, Givairo Read en Mika Mármol prima voor de dag kwamen. Toch waren er ook dissonanten.

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Ten eerste de doelman, Tjark Ernst. Uiteraard hoort de Duitser, die van een lager niveau komt (Hertha BSC, 2. Bundesliga, red.), de tijd te krijgen. Voorlopig kan wel worden geconcludeerd dat Ernst in ieder geval geen puntenpakker is voor Feyenoord. Hij weet nog niet te overtuigen, zo ook woensdagavond in Camp Nou. Ernst kon bij de 2-0 en de 5-1 van FC Barcelona meer doen. Bij de vijfde treffer van Gabriel Jesus beweegt Ernst onvoldoende mee met de bal en zet hij zelfs een klein stapje naar de verkeerde kant. Daardoor moet hij uiteindelijk halsoverkop met zijn linkerbeen afzetten en komt hij te laat bij de bal terecht.

Op onderstaande afbeelding is te zien hoe Ernst onvoldoende en te laat reageert bij de 5-1 van Jesus.

© Ziggo

Ook aan de bal en in de lucht maakt Ernst vooralsnog geen indruk, al viel dat tegen FC Barcelona nog niet eens zó erg op. Wel is het zorgelijk voor Feyenoord. Ernst zal op verschillende vlakken moeten groeien bij de Rotterdamse club om een onbetwiste eerste doelman te worden. Dat is hij vooralsnog niet, en dat moet bij een topclub in Nederland niet te lang gaan duren.

Ook Tsuyoshi Watanabe maakte een zwakke beurt in Barcelona. Hij had grote moeite met de beweeglijkheid van Raphinha en de ruimte die er ontstond in zijn rug. Raphinha was de beste man van het veld, dus een schande dat Watanabe de handen vol aan hem had, is het niet. Wel had de Japanner een stuk meer weerstand mogen bieden. Hij was veel te slap in de duels en de Braziliaanse aanvaller kon soms wel héél gemakkelijk weglopen bij de centrale verdediger van Feyenoord. Met de klasse van de spelers waar FC Barcelona over beschikt, levert dat vervolgens direct doelpunten op. Dat mag Watanabe zich aanrekenen na de 5-1 nederlaag in Camp Nou, al is hij niet de enige. Ook St. Juste oogde zo nu en dan kwetsbaar, maar was over het algemeen wel stabieler dan zijn collega-verdediger.

De derde goal van Raphinha was een goed voorbeeld van een zwakte van Watanabe: Op onderstaande afbeelding is de Japanner hem volledig kwijt na een slimme vooractie:

© Ziggo

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Watanabe voor twijfels zorgt. Aan de bal is het in de eerste paar Eredivisie-wedstrijden namelijk ook niet altijd even goed. Thijs Kraaijenveld, Jeremiah St. Juste en ook Mika Mármol zijn bijvoorbeeld comfortabeler met de bal aan de voeten dan de Japanner. En dat is, naast goed kunnen verdedigen, een belangrijk onderdeel in het spel van de ploeg van Van Bronckhorst.

Interessant om te zien wordt dan ook of Watanabe zal blijven spelen. Van Bronckhorst heeft keuzes achterin, zeker ook door de komst van linksback Javi López. Het optreden van Watanabe in Camp Nou heeft zijn positie in ieder geval niet versterkt.