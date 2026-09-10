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Sem Steijn legt vreugde-explosie na eretreffer uit: ‘Dat komt omdat…’

10 september 2026, 05:55   Bijgewerkt: 07:25
Sem Steijn
Foto: © Imago
4 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Voor Sem Steijn kon de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona (5-1-nederlaag) na afloop niet meer stuk. De middenvelder maakte na lange tijd weer eens een treffer voor Feyenoord en was daar maar wat blij mee. Die vreugde heeft te maken met zijn vader Maurice Steijn.

Feyenoord kreeg woensdag een pak op de broek bij de landskampioen van Spanje. Al snel werd duidelijk dat Barcelona een maatje te groot was, al kregen de Rotterdammers wel degelijk een paar kansen. Eén van die kansen werd benut door Steijn, die als een kind zo blij was na zijn goal. Bij sommige supporters van de Rotterdammers schoot dit in het verkeerde keelgat.

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Na afloop meldde de middenvelder zich voor de interviewcamera van Ziggo Sport. “Ik had altijd één droom en dat was scoren tegen Barcelona. Dat komt omdat mijn vader ooit tegen Barcelona heeft gescoord”, begint hij. Vader Maurice Steijn scoorde in 1996 de winnende goal namens ADO Den Haag in een oefenwedstrijd tegen FC Barcelona.

“Ik heb mijn vader in heel veel dingen al overtroffen als voetballer, maar in één ding nog niet. Dat was scoren tegen Barcelona en dat is me nu gelukt. Ik had altijd zoiets van: dat moet mij ook een keer lukken”, glundert de ex-captain.

Steijn was er als de kippen bij na een goede voorzet van Gonçalo Borges en tikte de bal van dichtbij achter Joan Garcia. “Met zo’n goal laat ik toch weer even mijn kwaliteiten zien. Ik zag mijn ouders echt juichen, dat was wel heel bijzonder. Ik heb net al even kort appcontact gehad met mijn vader, maar we gaan het er straks nog even lekker over hebben. Ik heb ook nog een Barcelona-shirtje kunnen scoren, van Gabriel Jesus.”

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Gusa
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0laf
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Dikke prima dat die jongen blij is. Mooie pure beleving waarvoor hij ooit op voetbal ging.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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PSV bril!
379 Reacties
588 Dagen lid
833 Likes
PSV bril!
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  • 6
    + 1
avatar

Helemaal te gek toch! Lekker van genieten, laat ze maar haten.

Kicker
849 Reacties
788 Dagen lid
1.989 Likes
Kicker
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  • 5
    + 1
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Geen ptobleem om het zo te vieren. Het had bij hem een emotionele lading, zou ik ook hebben gedaan.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
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1.444 Dagen lid
6.933 Likes
Gusa
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  • 3
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Ik vond het wel mooi. Geef die jongen groot gelijk.

0laf
1.422 Reacties
1.444 Dagen lid
6.034 Likes
0laf
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Dikke prima dat die jongen blij is. Mooie pure beleving waarvoor hij ooit op voetbal ging.

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
0
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
FC Bayern
0
0
0
14
Bodø/Glimt
0
0
0
15
Como
0
0
0
16
Fenerbahçe
0
0
0
17
Lens
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
PSV
0
0
0
20
Leipzig
0
0
0
21
Roma
0
0
0
22
Sabah
0
0
0
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Shakhtar D
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

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