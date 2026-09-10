Sem Steijn legt vreugde-explosie na eretreffer uit: ‘Dat komt omdat…’

Voor kon de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona (5-1-nederlaag) na afloop niet meer stuk. De middenvelder maakte na lange tijd weer eens een treffer voor Feyenoord en was daar maar wat blij mee. Die vreugde heeft te maken met zijn vader Maurice Steijn.

Feyenoord kreeg woensdag een pak op de broek bij de landskampioen van Spanje. Al snel werd duidelijk dat Barcelona een maatje te groot was, al kregen de Rotterdammers wel degelijk een paar kansen. Eén van die kansen werd benut door Steijn, die als een kind zo blij was na zijn goal. Bij sommige supporters van de Rotterdammers schoot dit in het verkeerde keelgat.

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Na afloop meldde de middenvelder zich voor de interviewcamera van Ziggo Sport. “Ik had altijd één droom en dat was scoren tegen Barcelona. Dat komt omdat mijn vader ooit tegen Barcelona heeft gescoord”, begint hij. Vader Maurice Steijn scoorde in 1996 de winnende goal namens ADO Den Haag in een oefenwedstrijd tegen FC Barcelona.

“Ik heb mijn vader in heel veel dingen al overtroffen als voetballer, maar in één ding nog niet. Dat was scoren tegen Barcelona en dat is me nu gelukt. Ik had altijd zoiets van: dat moet mij ook een keer lukken”, glundert de ex-captain.

Steijn was er als de kippen bij na een goede voorzet van Gonçalo Borges en tikte de bal van dichtbij achter Joan Garcia. “Met zo’n goal laat ik toch weer even mijn kwaliteiten zien. Ik zag mijn ouders echt juichen, dat was wel heel bijzonder. Ik heb net al even kort appcontact gehad met mijn vader, maar we gaan het er straks nog even lekker over hebben. Ik heb ook nog een Barcelona-shirtje kunnen scoren, van Gabriel Jesus.”