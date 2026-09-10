PSV begint donderdagavond aan een nieuwe Champions League-campagne met een wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren ontvangen de Oekraïense topclub in het Philips Stadion. De wedstrijd wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint PSV - Shakhtar en op welke zender is het duel te zien? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over PSV - Shakhtar.

Hoe laat begint PSV - Shakhtar?

PSV en Shakhtar beginnen donderdagavond (10 september) om 18.45 uur aan hun Champions League-avontuur.

Wie is de scheidsrechter bij PSV - Shakhtar?

De UEFA heeft de Turkse arbiter Halil Umut Meler (40) aangewezen om het duel tussen PSV en Shakhtar in goede banen te leiden. De scheidsrechter had PSV al eens eerder onder zijn hoede. In het seizoen 2019/20 floot hij het Europa League-duel met Rosenborg BK, dat de Eindhovenaren met 1-4 wisten te winnen.

Op welke zender wordt PSV - Shakhtar uitgezonden?

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De wedstrijd PSV - Shakhtar wordt in Nederland live uitgezonden door Ziggo Sport. Dat doet men op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, dat begint om 18.00 uur.

Hoe kijk je PSV - Shakhtar zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd PSV - Shakhtar gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Onderlinge balans PSV - Shakhtar

PSV en Shakhtar treffen elkaar vanavond voor de tweede keer in een officieel duel. Voor de eerste ontmoeting hoeven we niet ver terug in de tijd, beide clubs werkten in het seizoen 2024/25 namelijk een zeer memorabel duel af in Eindhoven. In de competitiefase van de Champions League leken de Oekraïners destijds op weg naar de zege, toen Shakhtar in de eerste helft een 0-2 voorsprong nam. Malik Tillman zorgde in minuut 87 echter voor de aansluitingstreffer en tekende drie minuten later ook voor de gelijkmaker. In blessuretijd groeide Ricardo Pepi vervolgens uit tot matchwinner: 3-2.