Live voetbal

PSV - Shakhtar op tv: hoe laat en waar wordt de CL-wedstrijd uitgezonden?

10 september 2026, 06:25
PSV - Shakhtar
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dosty Amin
Dosty Amin |
Maak ons je Google-favoriet

PSV begint donderdagavond aan een nieuwe Champions League-campagne met een wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren ontvangen de Oekraïense topclub in het Philips Stadion. De wedstrijd wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint PSV - Shakhtar en op welke zender is het duel te zien? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over PSV - Shakhtar.

Hoe laat begint PSV - Shakhtar?

PSV en Shakhtar beginnen donderdagavond (10 september) om 18.45 uur aan hun Champions League-avontuur.

Wie is de scheidsrechter bij PSV - Shakhtar?

De UEFA heeft de Turkse arbiter Halil Umut Meler (40) aangewezen om het duel tussen PSV en Shakhtar in goede banen te leiden. De scheidsrechter had PSV al eens eerder onder zijn hoede. In het seizoen 2019/20 floot hij het Europa League-duel met Rosenborg BK, dat de Eindhovenaren met 1-4 wisten te winnen.

Op welke zender wordt PSV - Shakhtar uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd PSV - Shakhtar wordt in Nederland live uitgezonden door Ziggo Sport. Dat doet men op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, dat begint om 18.00 uur

Hoe kijk je PSV - Shakhtar zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd PSV - Shakhtar gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Onderlinge balans PSV - Shakhtar

PSV en Shakhtar treffen elkaar vanavond voor de tweede keer in een officieel duel. Voor de eerste ontmoeting hoeven we niet ver terug in de tijd, beide clubs werkten in het seizoen 2024/25 namelijk een zeer memorabel duel af in Eindhoven. In de competitiefase van de Champions League leken de Oekraïners destijds op weg naar de zege, toen Shakhtar in de eerste helft een 0-2 voorsprong nam. Malik Tillman zorgde in minuut 87 echter voor de aansluitingstreffer en tekende drie minuten later ook voor de gelijkmaker. In blessuretijd groeide Ricardo Pepi vervolgens uit tot matchwinner: 3-2.

Welk resultaat verwacht jij bij PSV - Shakhtar?

Laden...
14 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz

Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

  • Gisteren, 13:49
  • Gisteren, 13:49
  • 15
Ruben van Bommel en Youri Baas

Johan Derksen: ‘Het was niet eens een gele kaart voor Van Bommel’

  • ma 7 september, 13:44
  • 7 sep. 13:44
  • 19
Xavi Hernández en Ruben van Bommel

Van Bommel ‘gewaarschuwd’ voor Xavi: ‘Dan is hij niet welkom bij Oranje’

  • ma 7 september, 08:25
  • 7 sep. 08:25
  • 16
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Shakhtar D

PSV
18:45
FC Shakhtar Donetsk
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
FC Bayern
0
0
0
14
Bodø/Glimt
0
0
0
15
Como
0
0
0
16
Fenerbahçe
0
0
0
17
Lens
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
PSV
0
0
0
20
Leipzig
0
0
0
21
Roma
0
0
0
22
Sabah
0
0
0
23
Shakhtar D
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws