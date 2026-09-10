FC Utrecht is moeizaam aan het nieuwe seizoen begonnen, maar heeft daar persoonlijk weinig last van. De negentienjarige spits scoorde in alle vier zijn competitiewedstrijden. Kan Stepanov dit seizoen uitgroeien tot een van de grote verrassingen van de Eredivisie?

Stepanov kreeg nieuwe kans in Utrecht

De Oekraïner begon het afgelopen seizoen op huurbasis bij 1. FC Nürnberg, maar daar wist hij geen onuitwisbare indruk achter te laten. Bayer Leverkusen haalde Stepanov vervolgens terug en bracht hem voor de tweede seizoenshelft onder bij FC Utrecht. Daar liet de spits in dertien competitiewedstrijden met vier doelpunten al zien waarom er vertrouwen in hem was. Utrecht zag voldoende potentie om opnieuw met Stepanov in zee te gaan en legde hem ook dit seizoen op huurbasis vast, met een optie tot koop.

Correia heeft duidelijke plannen met Stepanov

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Volgens FC Utrecht-watcher Marco Gerling van het Algemeen Dagblad wordt er binnen de club veel tijd gestoken in de spits. Gerling bespreekt in zijn podcast De Strijd Gaat Beginnen dat trainer Anthony Correia veel met Stepanov om de tafel zit om zijn spel te bespreken. In die gesprekken wordt onder andere gekeken naar de ontwikkelpunten van de aanvaller en de keuzes die hij in verschillende situaties kan maken. Die persoonlijke begeleiding moet Stepanov helpen om zijn potentie steeds meer om te zetten in rendement.

Scoren zit Stepanov in het bloed

Stepanov heeft in de jeugd al zijn scoringsdrift laten zien. In het seizoen 2024/25 scoorde hij 23 doelpunten in 29 wedstrijden voor de onder-19 van Bayer Leverkusen. Op zeventienjarige leeftijd maakte hij zijn Champions League-debuut voor Leverkusen in de thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg (5-0). Tot een Bundesliga-debuut is hij echter nog niet gekomen. Juist daarom is zijn ontwikkeling in Utrecht interessant om te volgen.

Oekraïner is lichtpuntje in moeizame seizoenstart

Inmiddels lijkt de Oekraïner echt door te breken in de Eredivisie, terwijl FC Utrecht met twee punten uit vijf wedstrijden moeizaam aan de competitie is begonnen. Stepanov is daarmee een van de weinige lichtpuntjes in de Domstad en lijkt steeds belangrijker te worden voor zijn ploeg. De komende maanden moeten uitwijzen of zijn sterke seizoenstart slechts een opleving is, of dat Utrecht met Stepanov daadwerkelijk een spits in huis heeft die kan uitgroeien tot een van de revelaties van de Eredivisie