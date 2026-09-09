Zien: in deze prachtige villa gaan Rafael van der Vaart en Estavana Polman wonen

Rafael van der Vaart is sinds vorige week de eigenaar van een prachtige woning in Huissen. De oud-voetballer en analist gaat daar samenwonen met zijn vriendin Estavana Polman.

Van der Vaart woonde de afgelopen jaren in Boekarest vanwege de handbalcarrière van Polman. Laatstgenoemde zette dit jaar echter een punt achter haar actieve spelerscarrière. Het stel gaat nu samenwonen in Huissen, een dorp onder de rook van Arnhem.

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Bekende Buren weet te melden dat Van der Vaart en Polman inmiddels ook een onderkomen hebben gevonden. De website schrijft dat Van der Vaart een villa op de kop heeft getikt voor 1.325.000 euro. Dat is 30.000 euro meer dan de vraagprijs van 1.295.000 euro.

Van der Vaart is alleen eigenaar geworden van de woning. De hypotheek à 1.325.000 euro is verstrekt door RAFA Sports Holding BV. De vader van Van der Vaart is bestuurder van dat bedrijf.

De villa uit 2020 heeft een woonoppervlakte van 218 vierkante meter en telt in totaal zeven kamers, waaronder twee slaapkamers en twee badkamers. In totaal beslaat het door Van der Vaart gekochte perceel 579 vierkante meter.

De foto’s van de woning zijn hier te bekijken.

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