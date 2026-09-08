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Boskamp velt hard oordeel over Feyenoord-aankoop: 'Past niet in de ploeg'

8 september 2026, 10:47
Jan Boskamp
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Jan Boskamp velt een hard oordeel over de verrichtingen van miljoenenaankoop Nacho Ferri bij Feyenoord. In gesprek met Rijnmond legt het clubicoon uit waarom hij twijfelt of de Spaanse spits uiteindelijk gaat slagen in De Kuip.

Feyenoord telde afgelopen zomer zo'n 9 miljoen euro neer om de 21-jarige Ferri over te nemen van het Belgische KVC Westerlo. Daarmee sorteerde Dévy Rigaux vast voor op het verwachte vertrek van Ayase Ueda, vorig seizoen topscorer van de Eredivisie. De Japanner werd kort voor het sluiten van de markt inderdaad verkocht - aan LOSC Lille - waardoor Ferri nu op papier de eerste spits is in De Kuip.

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Zaterdag stond Ferri uit bij N.E.C. (1-3 winst) voor het eerst in de Feyenoord-basis in een officieel duel. Hoewel de Spanjaard de aangever was bij de 0-1 van Gjivai Zechiël, wist hij over het algemeen niet te overtuigen. Trainer Giovanni van Bronckhorst haalde de spits na een uur spelen naar de kant, Shaqueel van Persie was zijn vervanger.

De in België woonachtige Boskamp heeft Ferri bij Westerlo veelvuldig aan het werk gezien. Het Feyenoord-icoon meent dat de spits bij Feyenoord (nog) niet op de juiste manier gebruikt wordt, waardoor hij zijn vraagtekens zet bij de slagingskansen van Ferri. "Zoals hij nu gespeeld heeft, past hij niet in de ploeg", zegt Boskamp tegen Rijnmond. "Dat komt ook doordat hij als spits afhankelijk is van zijn buitenspelers. Bij Westerlo maakte Ferri doelpunten als de ballen van de zijkant kwamen. Dat gebeurt bij Feyenoord niet. Ik weet niet of hij het redt", aldus Boskamp.

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Nacho Ferri

Nacho Ferri
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (5 okt. 2004)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
0
2025/2026
Westerlo
36
11
2024/2025
Kortrijk
32
8
2023/2024
Frankfurt
8
1

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