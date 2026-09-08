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'James Rodríguez (35) staat voor verrassende terugkeer in Europa'

8 september 2026, 11:50
'James Rodríguez (35) staat voor verrassende terugkeer in Europa'
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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James Rodríguez staat voor een verrassende rentree op de Europese velden. Transferjournalist Matteo Moretto van Marca onthult dat de inmiddels 35-jarige Colombiaan op het punt staat om een contract te tekenen bij Avellino, de huidige nummer vijf van de Italiaanse Serie B.

Rodríguez kwam in zijn beste jaren uit voor clubs als FC Porto, AS Monaco, Real Madrid en Bayern München. De afgelopen jaren is hij bezig aan een indrukwekkende rondreis langs verschillende continenten. Zo stond de aanvallende middenvelder onder contract bij onder andere Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos Piraeus (Griekenland), Saõ Paulo (Brazilië), Rayo Vallecano (Spanje) en meest recent het Amerikaanse Minnesota United. Daar liep hij afgelopen zomer uit zijn contract.

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Op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico was Rodríguez nog altijd 'gewoon' de aanvoerder van Colombia. De aanvallende middenvelder stond in alle vijf de duels die de Zuid-Amerikanen op het eindtoernooi speelden in de basis, maar maakte niet een keer de 90 minuten vol. De topscorer van het WK 2014 heeft sindsdien nog geen nieuwe club gevonden, maar lijkt nu tóch weer aan de slag te gaan in Europa.

Moretto schrijft namelijk dat Rodríguez in 'vergaande onderhandelingen' is met Avellino. De Serie B-club wordt getraind door voormalig topverdediger en wereldkampioen Alessandro Nesta. Er zou enkel nog over de laatste financiële details gesproken worden, leveren die geen problemen op dan zou de Colombiaan op korte termijn gepresenteerd kunnen worden. "Het vastleggen van Rodríguez zou een enorme boost geven aan Avellino in hun strijd om promotie naar de Serie A", aldus Moretto. Na drie speelronden staat de club met 6 punten op de vijfde plaats op het tweede niveau, met 3 punten minder dan koploper Palermo - dat als enige nog zonder puntverlies is.

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James Rodríguez

James Rodríguez
Leeftijd: 35 jaar (12 jul. 1991)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
León
14
3
2024/2025
Rayo
6
0
2024/2025
León
17
2
2024
São Paulo
2
0

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