Voormalig Premier League-ster (44) komt voorlopig niet vrij

Voormalig Premier League-voetballer Joey Barton moet nog tot minstens tot maart 2027 in de gevangenis blijven. Een verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden is maandag afgewezen door de rechtbank in Liverpool.

Barton (44) kwam als speler uit voor achtereenvolgens Manchester City, Newcastle United, QPR, Olympique Marseille, Burnley, Rangers FC en opnieuw Burnley, waar hij zijn loopbaan in 2017 beëindigde. In 2007 speelde hij zijn eerste en enige interland voor Engeland, als invaller in een oefenwedstrijd tegen Spanje. Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière was Barton trainer van achtereenvolgens Fleetwood Town (2018-2021) en Bristol Rovers (2021-2023).

Artikel gaat verder onder video

In maart 2025 werd Barton gearresteerd naar aanleiding van een incident op een golfclub. Daar zou de oud-voetballer zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mishandeling van de 51-jarige Kevin Lynch, die daarbij gewond raakte aan zijn ribben én zijn gezicht. Volgens de Daily Mail is de kans aanwezig dat het slachtoffer voor altijd het zicht in één oog kwijt is.

Vorige week had Barton zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor de vermeende feiten. Omdat zijn advocaat heeft verzocht om een extra getuige te mogen oproepen, is de zaak echter verdaagd en uitgesteld naar maart 2027. De advocaat van Barton heeft maandag verzocht of zijn cliënt tot die tijd op borgtocht vrij kan worden gelaten, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Daardoor zal de oud-voetballer minstens een jaar in de cel moeten blijven, voordat hij zijn eventuele straf te horen krijgt.