Engelse media zeggen allemaal hetzelfde over Kjell Scherpen

maakt nog geen goede indruk tijdens de start van het nieuwe seizoen in de Premier League. De doelman van Ipswich Town keepte een matige wedstrijd tegen Liverpool, wat hem op forse kritiek komt te staan in de Engelse media.

Promovendus Ipswich Town verloor vrijdagavond in eigen huis van Liverpool (0-2). Scherpen, in de zomer overgekomen van Union SG als nieuwe eerste doelman, zag er niet best uit bij de openingstreffer. Een schot van Alexander Isak in de korte hoek leek houdbaar voor de voormalig keeper van FC Emmen en Ajax.

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Voor de 0-2 van diezelfde Isak leek Scherpen minder verantwoordelijk, al stond de doelman daar wat ongelukkig gepositioneerd. BBC neemt geen blad voor de mond: “Hij maakte een rampzalige fout bij het vroege doelpunt van Isak. Een zwakke actie, waardoor Ipswich de slechtst mogelijke start kende. Daarna had hij wel een paar goede reddingen, maar het kwaad was al geschied”, aldus het medium, dat de Nederlander een 4 geeft.

Sky Sports schrijft zelfs over een keepersvloek bij Ipswich, dat in de afgelopen twee jaar liefst vier verschillende namen onder de lat had. “Het lijkt wel of er iets in het water zit. De keepers zijn hier vervloekt. Er was hoop dat Scherpen voor stabiliteit zou zorgen, maar hij was debet aan beide tegendoelpunten.”