staat in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers, maar zijn naam is ook bij Feyenoord ‘de revue gepasseerd’. Dat schrijft journalist Rutger Vinke op X.

Vrijdag meldde Voetbal International dat Scherpen, die sinds dit seizoen onder contract staat bij Union Sint-Gillis, nadrukkelijk in beeld is bij Wolverhampton. De Premier League-hekkensluiter onderzoekt een mogelijke terugkeer van Scherpen naar Engeland, mocht de huidige eerste keus, José Sá (33), daadwerkelijk vertrekken. Sá is in gesprek met Nottingham Forest over een transfer.

Ontwikkeling in België

Scherpen maakt een uitstekende indruk in de Belgische Pro League en de Champions League. Hij is met twaalf tegentreffers verreweg de minst gepasseerde doelman van de Pro League en hield woensdag nog zijn doel schoon in het thuisduel met Atalanta (1-0). Zijn sterke prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij de ploeg uit Wolverhampton, die zich momenteel in zwaar weer bevindt en afstevent op degradatie uit de Premier League.

De 26-jarige doelman, die in de zomer van 2025 voor twee miljoen euro overkwam van Brighton & Hove Albion, staat inmiddels op 22 wedstrijden in de Pro League, waarin hij slechts twaalf doelpunten incasseerde en tien keer de nul hield. In drie van de laatste vier competitieduels, waaronder een 1-0 overwinning op KV Mechelen op 17 januari en een 0-0 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven op 24 januari, wist de voormalig doelman van Ajax zijn doel schoon te houden.

Als talent brak Scherpen door bij FC Emmen, waarna Ajax de boomlange doelman (2,06 meter) oppikte. In Amsterdam kwam Scherpen niet uit de verf, waarna hij overstapte naar Brighton. Vervolgens speelde Scherpen nog bij KV Oostende, Vitesse en Sturm Graz. Zijn contract bij Union Sint-Gillis loopt nog tot medio 2028 en zijn transferwaarde wordt geschat op 5,4 miljoen euro door FootballTransfers.

Vinke lijkt er wel blij mee dat Scherpen in de belangstelling staat van Wolverhampton. “Pfoe, gelukkig. Want dit was een naam die de revue passeerde”, schrijft hij op X. Feyenoord zag reservedoelman Justin Bijlow deze maand overstappen naar Genoa.

Voorliefde voor Feyenoord

Voor Scherpen zou een transfer naar Feyenoord een droom zijn geweest, gezien zijn voorliefde voor de club. Vlak voor zijn presentatie bij Ajax kwamen de fans van de Amsterdammers achter zijn voorkeur door middel van zijn oude tweets. In zijn jongste tienerjaren schold hij Ajax weleens uit op sociale media. Ajax reageerde daarop bij zijn presentatie met een gevat filmpje.