Zeer welkome zege voor Slot: Liverpool naar kwartfinale Champions League na wervelende tweede helft

Liverpool heeft woensdagavond, na een wervelende tweede helft, korte metten gemaakt met Galatasaray en de kwartfinales van de Champions League bereikt. De ploeg van Arne Slot raasde na rust over de Turkse opponent heen, mede dankzij een mooie goal van .

In de heenwedstrijd van het tweeluik was Galatasaray verrassend te sterk door een vroege treffer van Mario Lemina, wat de druk op Arne Slot vergrootte. Een nieuwe nederlaag tegen de Turkse grootmacht kon zomaar eens fataal worden voor de Nederlander, die vorig jaar nog de Premier League won met The Reds. Toch was Liverpool vanaf minuut één de ploeg met het initiatief, maar creëerde het weinig grote kansen. Het meest noemenswaardige moment was een opstootje, waarbij Victor Osimhen een armblessure leek op te lopen.

Hoewel de grote kansen dus uitbleven, nam Liverpool wel de voorsprong. Een ingestudeerde corner werd binnengeschoten door Dominik Szoboszlai. Daarna leek de ploeg van Slot los en was het een klein wonder dat de ruststand 1-0 was. Onder meer Mohamed Salah liet enkele grote kansen onbenut, waaronder een gemiste strafschop. Of beter gezegd: een gekeerde penalty door doelman Uğurcan Çakır, die sowieso een hoofdrol speelde in de eerste helft namens Galatasaray.

Gravenberch maakt indruk met heerlijke goal

Waar Liverpool voor rust naliet om de score uit te breiden, ging het in het tweede bedrijf héél hard. Tien minuten na de thee stond het plotseling 3-0, dankzij goals van Hugo Ekitike en Ryan Gravenberch. De Nederlander, die een goede wedstrijd speelde, zette een aanval zelf op met een mooie actie en was vervolgens trefzeker in de rebound na een schot van Salah. Amper één minuut later werd de 4-0 (eigen goal van Singo) afgekeurd wegens buitenspel.

De storm ging even liggen. Heel even, want amper negen minuten later had Salah zijn treffer alsnog te pakken. De Egyptische aanvaller kwam fraai naar binnen en krulde de bal prachtig in de verre kruising. Salah werd daarmee de eerste Afrikaanse voetballer die vijftig doelpunten wist te maken in de Champions League. Toch eindigde zijn avond met een smet: toen hij na ruim zeventig minuten een wissel aanvroeg en direct naar binnen vertrok.

En ook voor Noa Lang eindigde het duel dramatisch. De aanvaller liep een op het oog vervelende blessure op, waarna er flinke paniek ontstond rondom de Nederlander.

Het duel eindigde uiteindelijk in 4-0, waardoor Liverpool zich meldt bij de kwartfinales.