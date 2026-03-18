Voor is zijn invalbeurt tegen Liverpool uitgelopen op een ware nachtmerrie. De Nederlandse aanvaller, die in de tweede helft binnen de lijnen kwam voor Victor Osimhen, moest na een half uur alweer geblesseerd naar de kant.

In de 76ste minuut probeerde Lang een bal nog binnen te houden bij de achterlijn, maar dat lukte net niet. In volle snelheid botste hij vervolgens tegen de reclameborden, waarna het direct mis leek. Opvallend was dat de aanvaller onder het bloed zat en meteen naar zijn hand greep.

De reactie van de aanwezige fotografen, die zich vlak bij het incident bevonden, sprak boekdelen en onderstreepte de ernst van het moment. Dokters en aanwezige clubartsen schermden de aanvaller vervolgens wat af, waardoor het niet goed te zien was waaraan Lang precies geblesseerd is geraakt.

Na wat behandeling kwam er in ieder geval een brancard het veld op om de Nederlander van het veld te krijgen. Ook Virgil van Dijk snelde zich richting Lang, om zijn landgenoot te hulp te schieten.