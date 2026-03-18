Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

18 maart 2026, 22:51
blessure Noa Lang
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Voor Noa Lang is zijn invalbeurt tegen Liverpool uitgelopen op een ware nachtmerrie. De Nederlandse aanvaller, die in de tweede helft binnen de lijnen kwam voor Victor Osimhen, moest na een half uur alweer geblesseerd naar de kant.

In de 76ste minuut probeerde Lang een bal nog binnen te houden bij de achterlijn, maar dat lukte net niet. In volle snelheid botste hij vervolgens tegen de reclameborden, waarna het direct mis leek. Opvallend was dat de aanvaller onder het bloed zat en meteen naar zijn hand greep.

De reactie van de aanwezige fotografen, die zich vlak bij het incident bevonden, sprak boekdelen en onderstreepte de ernst van het moment. Dokters en aanwezige clubartsen schermden de aanvaller vervolgens wat af, waardoor het niet goed te zien was waaraan Lang precies geblesseerd is geraakt.

Na wat behandeling kwam er in ieder geval een brancard het veld op om de Nederlander van het veld te krijgen. Ook Virgil van Dijk snelde zich richting Lang, om zijn landgenoot te hulp te schieten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
6
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

